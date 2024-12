El desesperado ruego de Victoria Vannucci al enterarse de que un rabino pagó la fianza de Matías Garfunkel

Hace dos días, y luego de recibir duras acusaciones de Matías Garfunkel a través de su cuenta de X, Victoria Vannucci decidió volcarse a las redes sociales y compartir el duro momento que vive con su exmarido . Primero posteó algunos videos del empresario en situaciones violentas, luego contó que le había lastimado la cabeza y el sábado mostró cómo la policía de Utah se lo llevaba detenido. Hoy, luego de enterarse de que un rabino pagó la fianza, volvió a Instagram y le rogó ayuda a Juan Garfunkel, el hijo mayor de Matías. “Tu padre está en estado crítico”, disparó.

Victoria Vanucci y sus dos hijos en una postal que ella compartió en sus redes sociales

Acusaciones cruzadas y una breve detención

El conflicto entre Garfunkel y Vannucci tomó estado público hace algunos días cuando el empresario publicó una serie de tuits acusando a la exmodelo de maltratar a los dos hijos que tienen en común: Indiana y Napoleón. “Jamás me imaginé escribiendo algo semejante, pero a veces lo tenemos que hacer. No por mi bien, sino por el de Indiana y Napoleón. Yo seré bipolar, pero jamás le levanté la mano a ninguno de mis hijos. Ella no puede decir lo mismo. Hasta se tuvieron que encerrar en un baño”, acusó.

Lejos de detenerse, Garfunkel dio más detalles. “A Napoleón le pega constantemente. Dice una cosa, pero hace otra. Digno de una mujer psicótica. Está enferma y mal de la cabeza. Yo también, pero al menos me trato, ella no. Todo su ser es una gran mentira”, apuntó. Por último, mencionó un supuesto contrato laboral de Vannucci. “No se dejen engañar y menos por su único interés que es aparecer en Netflix. Que esto sirva como carta de despedida. Les pido perdón a mis hijos, a mi madre. Jamás le pegué ni ninguno de sus inventos, ella sí me cagó a palos delante de mis hijos. Hasta pronto. Digan lo que digan, esa es Victoria Vannucci: falsa, mentirosa, golpeadora de menores...”.

Matías Garfunkel fue detenido por la policía de Utah Captura

La respuesta no se hizo esperar. “Lamentablemente, el padre de mis hijos quiso hacer esto público. Su psiquiatra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico, mental y por manipulación de mis hijos. Siempre traté de que la verdad no saliera a la luz por vergüenza, pero el arreglo era claro: yo jamás hablaría mal de él frente a mis hijos y viceversa, pero él tiene una enfermedad: bipolaridad extrema, más borderline personality y obsessive compulsive behavior. Por último, me siento orgullosa como madre y siento que di todo de mí para ayudarlo y que mis hijos vean esas acciones para que el día de mañana piensen que jamás le solté la mano; me duele el corazón”, escribió en Instagram junto a un video en donde se lo escucha a él gritar de fondo.

Mensajes y acusaciones cruzadas entre Victoria Vannucci y Matías Garfunkel por violencia familiar

A ese posteo le siguieron ocho más: en todos Vannucci quiso mostrar a Garfunkel en situaciones violentas. Hasta ayer, cuando primero compartió un video de ella internada por un golpe en la cabeza, luego el diagnóstico del centro médico y por último las imágenes de cómo la policía de la localidad de Park City se lo llevaba detenido. “Preso en la cárcel de Park City y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica”, escribió la exmodelo. “Por más dolor, por mis hijos y por mí misma digo ¡basta! Entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación, entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás... Tengo tanto para aprender... Cuando uno quiere ver feliz a un hijo hace cualquier cosa. ¡Mi error fue no hacer esto hace años! Mis hijos están conmigo y bien, y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los tres para sanar”, añadió.

En las imágenes que compartió se puede ver cómo el empresario sale de su casa, conversa con los efectivos policiales y, entre risas, ingresa al patrullero.

Un pedido en tono de ruego

Menos de 24 horas después, Vannucci volvió al Instagram para contar que Garfunkel está de nuevo libre. “Lamentablemente, me acabo de enterar de que el rabino te pagó la fianza y andás suelto hasta el lunes (con perimetral) y el lunes. tenés Corte frente al juez”, contó, aunque esta vez el mensaje tuvo varios interlocutores: Matías, por un lado, y Juan, uno de los hijos que el empresario tuvo junto a Mariana Gersztein, por el otro.

“Entiendo que Juan Garfunkel está manejando tu cuenta nuevamente solo para decir que me intenté suicidar. No sé si lográs ver el papel el cual dice ´head injury/Concussion!´ Tengo los resultados de sangre también en el mismo papel, lo cual luce normal. Seguí denigrando, seguí tuiteando, seguí mintiendo... mientras almuerzo con mis hijos”, escribió y cambió de inmediato el tono para suplicarle a Juan que ayude a su padre.

“Juan, tu padre está en estado crítico... ayúdalo y dejá de lado el odio hacia mí o lo que sea que tengas hacia mí. Ayudá a tu padre, no lo uses, está mal y en estado crítico, te pido y ruego tanto por mis hijos como por ti (...) Ruego a Juan Garfunkel que por favor la cortes y hagamos la paz por su propio bien. Es el padre de mis hijos y tu padre... Basta, por favor, basta”, cerró.

LA NACION