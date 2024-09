El detrás de escena de la “foto perfecta” que Wanda Nara consiguió con Mirtha Legrand y Susana Giménez

Escuchar

Wanda Nara logró, durante la ceremonia de los Martín Fierro, una postal deseada por muchos: una foto con Susana Giménez y Mirtha Legrand , las dos máximas divas del espectáculo argentino, juntas. La imagen se viralizó al instante y la famosa empresaria sumó un ítem más a su larga lista de conquistas mediáticas. ¿Cómo hizo para ser la protagonista de la foto más deseada por todos en el medio?

Mirtha Legrand, Wanda Nara y Susana Giménez Prensa Telefe

La respuesta que terminó con el misterio la dio Ángel de Brito en su programa de streaming. El conductor no solo fue testigo, sino que, además, participó de la gestión. “Estaba desesperada Wanda por sacarse la foto con Susana y Mirtha juntas . Y lo logró, por supuesto. Como todo lo que quiere, lo logra”, sentenció. “Fue un momento único”, agregó.

De inmediato, De Brito confesó que el acercamiento no fue tan natural como pareció. “No quería, le daba un poco de vergüenza . Con Betular le decíamos ‘dale, andá’. ‘Es ahora’ le digo”, siguió De Brito. Vale recordar que Wanda y Betular fueron compañeros en MasterChef, tienen una excelente relación y compartieron mesa durante la entrega de premios. “Wanda tenía vergüenza, esto es una primicia”, repitió con énfasis.

En ese momento, De Brito contó el contexto en el que se dio la foto y dio a conocer el rol fundamental que cumplió el pastelero. “Estábamos ahí al costado porque Susana siempre, en el primer corte, se para y va a saludarla a Chiquita a su mesa. Entonces ahí todos los moscardones se le tiran encima, tenían custodia para que no se le acerquen, y Wanda decía ‘no, me da vergüenza ir ahora’. Con Betular decíamos ‘dale, vamos’. ´Bueno, acompañame vos´, le dijo ella a Betular. ‘Haceme la segunda Betu y vamos juntos’. Ahí los empujamos y fueron hacia la foto. Betular no salió, obviamente”, completó el relato.

La foto fue muy comentada, además, porque las tres mujeres estaban vestidas de azul, lo que le dio armonía a la composición de la imagen. “Fue casualidad absoluta”, resaltó De Brito en relación con la coincidencia. “La foto es perfecta, parece armada”, cerró.

El look de las divas de la televisión

Susana, espléndida enfundada en un Alexander McQueen Foto: Matías Salgado

Como corresponde a una máxima figura, Susana Giménez fue la última en llegar y cerró la alfombra azul que recorrieron todos los invitados en la previa a la entrega de premios. “Es un vestido de Alexander McQueen, tenía que venir con todo porque hace cuatro años que no hago televisión. ¡No sé qué hago acá!”, bromeó la diva antes de entrar al salón Pacífico del hotel Hilton, en Puerto Madero.

Unos minutos antes, a las 20.50, había sido Mirtha Legrand quien se había robado todas las miradas. Radiante como siempre, la Chiqui hizo su entrada triunfal del brazo de Héctor Vidal Rivas, su histórico asesor de imagen. “No me pongo nerviosa, yo disfruto. Desde la mañana estoy, a ver qué vestido me pongo, el peinado, el maquillaje. A esta edad, tenés que cuidarte mucho. Gracias a Dios tengo salud, física y mental”, indicó la conductora, quien eligió lucir un vestido de Claudio Cosano. “Es un vestido especialmente diseñado y bordado en exclusiva para ella”, dijo el diseñador en la previa al evento.

Mirtha deslumbró con un vestido de Claudio Cosano Foto: Matias Salgado

Wanda Nara fue una de las celebridades que se alojó en el hotel y disfrutó de sus comodidades desde temprano. Entrevistada por Betular, la polifacética empresaria confesó, a las 19, que había pasado un rato por la pileta. “La verdad es que estoy muy tranquila. Estoy en el hotel desde muy temprano. Estoy acompañada por mi hijo Valentino, porque llegué al hotel y me había olvidado el vestido y él me lo trajo”, reveló.

Sobre su look, Wanda compartió en su cuenta de Instagram que el vestido que usó es de la firma internacional Balenciaga. Se trata de un diseño al cuerpo en celeste de mangas largas y espalda descubierta que también lució Kim Kardashian en 2022. En el carrete de fotos, además, incluyó su gran logo de la noche: la foto con las dos grandes divas. “Secretitos con Susana y Mirtha”, fueron las palabras que eligió para describir el momento.

Wanda Nara lució un diseño de Balenciaga GERARDO VIERCOVICH

