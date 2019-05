El día que Maluma se negó a conocer a Laurita Fernández

Antonella "mandó al frente" a la actriz y bailarina Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Con los cambios de Nosotros a la mañana llegó una nueva secretaria, una morocha que cada mañana asiste al Pollo Álvarez cuando tiene que presentar a los anunciantes. Su nombre es Antonella y si bien nunca le dan lugar para que hable demasiado, hoy sorprendió a todos cuando contó que es amiga de Maluma .

"El papá de Barbie, una amiga que conocí en un reality es el representante de Juan Luis -tal es el nombre del reguetonero-, entonces siempre estamos con él, somos amigos", explicó a sus compañeros mientras mostraban fotos y videos en los que ambos posaban abrazados y en el graph se podía leer: ¿La novia argentina de Maluma?

"No soy la novia y tampoco es gay, está bueno pero no soy su novia. Él tiene una novia aunque yo no la conozco, la tengo de vista, lo conozco de antes que se pusiera de novio. Cuando viene de visita a la Argentina voy a ver sus show con amigas", contó y filosa disparó contra la bailarina: "A mí me llegó el chisme de buena fuente de que Laurita Fernández quería conocerlo a él y mucha bola no le dio porque prefiere las morochas".