El difícil momento personal de Santiago Maratea tras la muerte de su padre y un supuesto abuso por parte de un amigo: “Me siento muy solo”

A dos semanas de la muerte de su papá, Rafael, el conocido influencer Santiago Maratea compartió con sus seguidores un emotivo y revelador video en Instagram donde expresó cómo está atravesando este difícil momento de pérdida familiar. Además, sorprendió a todos al hacer públicas experiencias personales dolorosas, incluyendo un supuesto episodio de abuso por parte de un amigo y una serie de decepciones que vivió a lo largo de su vida.

Sobre la muerte de su padre, el mediático dijo: “Tengo una noticia bastante triste para compartirles: hace dos semanas que se murió mi viejo. Mi papá falleció de cáncer de pulmón, estaba enfermo hace como un año y finalmente la enfermedad lo terminó matando. También sabrán algunos que hace cinco años se murió mi mamá, esto hace que ahora no tenga ni mamá ni papá”, expresó primero.

Maratea contó a continuación cómo atraviesa la pérdida: “Sentía que tenía que contarles esto antes de seguir subiendo videos relacionados con mi trabajo. ¿Cómo estoy? No lo sé, un poco asustado, no sé de qué. Me siento muy solo. A lo largo de la vida me comí bastantes desilusiones porque soy una persona que me cierro bastante en mí y a la que le cuesta mucho confiar en la gente. No soy muy partidario de hacerme la víctima ni de ponerme en la postura de: ‘¿por qué todo el mundo me traiciona?’ Pero sí me cuesta mucho confiar en la gente porque me han traicionado muchas veces, personas que me querían mucho, que me aman mucho incluso. No entiendo por qué personas que me quieren mucho me cagan tanto en la vida”, dijo.

En su relato, el joven se refirió concretamente a un doloroso episodio de supuesto abuso sufrido a manos de uno de sus “amigos de toda la vida”. Detalló que, un tiempo atrás, después de una salida, su amigo, a quien conoce desde los 14 años, pasó por su casa, charlaron y se fueron a dormir. “A mitad de la noche me levanto con el guacho arriba mío besándome, cuando me quise dar cuenta de la situación, básicamente ya había terminado. Fue rarísimo. A las dos semanas, me junté con este amigo a charlar. Yo no nací en una cajita de cristal, entiendo que la mayoría de las personas la pasan para el o... por vivir en un mundo como éste. No me sorprendo tanto, pero cuando me junté a hablar con este amigo, fue peor, peor de lo que pasó, nada mejoró. Yo, decepcionado pero no sorprendido. Sé que la mayoría de los hombres no trabajan su sexualidad y les da miedo atravesar las sombras que tienen dentro, pero cuestión que estaba hablando con otro amigo, contándole, y le decía: ‘no sé por qué me pasan estas cosas’”, confesó el influencer.

Santiago continuó con su desgarrador testimonio diciendo: “Las dos únicas personas que yo sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos. Ellos eran mi lugar seguro, pero ahora ya no están, quizás por eso me siento tan solo. Tengo un gran vacío en el pecho”, compartió.

A pesar de la adversidad, Maratea mostró su deseo de seguir adelante: “Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo, que es lo que me llena, lo que me calma. No espero nada en particular, lo hago porque realmente me hace bien y seguiré con eso”, dijo en un fragmento del extenso video.

Las palabras de Maratea generaron una gran cantidad de mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores, quienes le enviaron fuerzas y palabras de aliento en este difícil momento. “Los papás no mueren: solo nos cuidan desde otro lugar. Siempre, cuando cerramos los ojos, ahí están”, expresó Connie Ansaldi en la sección de comentarios a la publicación.

Numerosos fans del influencer también dedicaron palabras a Maratea: “El que vio el video completo y se sintió identificado sabe lo que es vivir en un mundo tan hostil rodeado de gente desagradecida, en donde al final terminás sintiendo que el que no encaja sos vos por pensar o hacer las cosas diferentes”, escribió una usuaria, a lo que otra sumó: “Fuerza Santi, no estás solo, gracias a las redes te conocí y empecé a quererte”.

