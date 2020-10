El Dipy cuestionó otra vez a la dirigencia política argentina. Crédito: Captura Youtube

Durante los últimos meses, El Dipy ocupó una buena parte de su tiempo en protagonizar discusiones sobre política y cuestionar a sus representantes del gobierno, ya sea tanto en las redes sociales como en programas televisivos. De hecho, Pablo Echarri o Diego Brancatelli fueron algunos de sus ocasionales contendientes. Ahora volvió a sostener su crítica postura y dijo -entre otras cosas- que se vota al que menos roba.

"No estoy en contra de la clase política, hoy no me representa nadie", aclaró el cantante durante una entrevista vía streaming con "Estelita en casa" (América, 00:30 hs). Y agregó: "Cuando nosotros vamos a votar y aparecen los candidatos, siempre se vota al mejor de los peores, nunca se vota a alguien que vos realmente elegiste".

Durante el ciclo conducido por Jay Mammón en el rol de Estelita, le propusieron al músico elegir entre tres de sus canciones para dedicarle primero a Mauricio Macri y luego a Alberto Fernández. Para el ex primer mandatario optó por "(el que la c.....e) Fuiste vos", mientras que para el presidente de la Nación se decidió por "No me rompas las p.....s".

Otra trivia propuesta para El Dipy lo instaba a contestar "¿a quién no le compraría un auto usado?": A Pablo Echarri, Pablo Lescano o Pablito Ruiz. "A Pablo Echarri. Es más falso que moneda de tres pesos. Dale", respondió contundente.