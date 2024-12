El divertido cruce de Yanina Latorre y Jorge Rial después de años de enfrentamiento: “Quiero todo de vos”

El conflictivo divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi está en su momento más álgido . Después de que el futbolista fuera desalojado de la casa del barrio privado Santa Bárbara con un gran operativo policial, la conductora de Bake Off Famosos se sentó en el living de Susana Giménez para hablar de su polémica separación, de su relación con L-Gante y del affaire que tuvo su exmarido con la China Suárez a fines de 2022; romance que se habría nuevamente reavivado luego de la llegada del jugador del Galasatay al país.

Las pericias psicológicas, los allanamientos y operativos policiales, los videos y mensajes filtrados en las redes y el encuentro de los cuatro protagonistas de esta historia en un mismo restaurante hace unos días se han convertido en la agenda mediática del momento. De hecho, hubo dos figuras del mundo de los chimentos que se volvieron a reencontrar para hablar de este tema que tiene en vilo tanto a los medios como a la audiencia. Hablamos de Yanina Latorre y Jorge Rial , quienes parecen haber dejado atrás sus diferencias y aceptaron hacer un dúplex en vivo para analizar las últimas novedades de este escándalo que ha llegado hasta Turquía.

“Hola Jorge, yo no te veo todavía... espero verte”, gritó la angelita esta mañana desde el streaming de Bondi agitando los brazos. Una vez que apareció la imagen del exconductor de Intrusos desde su ciclo Argenzuela en Radio 10, bromeó: “¡Qué hacés, querido! De repente, nos caíamos bien”. “Viste, ahora somos los mejores amigos”, retrucó Rial mientras ella lanzaba su clásico latiguillo “amor” y le echaba la culpa a la frivolidad del ambiente por este tipo de situaciones.

“¿Me querías hacer una nota, querías algo de mí?”, le preguntó la panelista de LAM, que es una de las que suele tener mucha información sobre el Wandagate. “Quiero todo de vos”, le respondió el conductor mientras ella gritaba “lo que sea, menos sexo”. “No sé, después lo hablamos”, contestó él, al tiempo que advertía que lo que más lo “calentaba” era el quilombo entre Wanda, Icardi, la China y L-Gante y le pedía que le cuente detalles sobre ese material que decía tener, y que incluía un video y un audio de Wanda “tremendo”.

Tras explicar que no lo subió porque se quedó “dormida”, Yanina reveló que todo se iba a pasar en LAM. “Ángel (De Brito) quiere que el material que tengo que lo pasemos en LAM, así que no te lo pierdas. Cuando viene Ángel yo le tengo que hacer caso a él porque soy la panelista”, dijo entre risas.

Mientras Rial respetaba su decisión, le pidió algunas novedades de este escándalo que ya escaló a niveles inimaginables. “Wanda está con L-Gante, ¿a vos te gusta ese vínculo? ¿Te parece que va a llegar un buen final?”, le preguntó ella queriendo conocer su opinión sobre esta relación. “Yo estoy en una etapa donde banco todos los romances. A mí lo que me sorprendió es que ayer dijeron que hace tres años están...”, expresó el conductor de Argenzuela asombrado por el tiempo que llevaría este romance.

“Ella estuvo tres años entre ´la razón´ que era Mauro y su familia y la pasión que era L-Gante y ganó la pasión. Se enamoró y le puede pasar a cualquiera”, le explicó la mamá de Lola y Dieguito. Y enseguida aclaró que ella no miente ni está ensañada con Wanda como dio a entender la influencer en el living de Susana. Inmediatamente, el padre de Morena y Rocío le contó que pudo hablar con la conductora y manager y que le mandó unas capturas que dejan muy mal parada a la China Suárez.

La pipa de la paz

Yanina Latorre y una pelea de larga data Santiago Filipuzzi - LA NACION

El conflicto entre Yanina Latorre y Jorge Rial data de septiembre de 2020 cuando el conductor criticó el streaming que la angelita hizo junto a Lizardo Ponce y Santiago Maratea en plena pandemia del coronavirus y por el que cobraron $400 la entrada. “Contenido cero, pibes que son analfabetos funcionales, dan vergüenza”, había señalado el periodista sobre el estreno de Hashtag en Vivo.

“Le quiero mandar un besito a Rial. Le pareceremos unos pelotudos, pero yo no amenazo gente. No le dije ‘zorra tucumana’ ni la dejé sin laburo a Marianela Mirra, tampoco a Loly Antoniale. Vos dejaste a tu exmujer tirada”, sostuvo, con furia, Latorre. “Tu odio hacia mí es porque, cuando me pasó lo que me pasó (en referencia a la infidelidad de su esposo, Diego Latorre), al principio me defendiste, hablaste bien de mí y el día que no te di la nota se te ocurrió empezar a extorsionarme y sentar a una mina a que diga pavadas”, contó en su momento desde el panel de LAM. “Largá la obsesión que tenés conmigo. Ocupate de Morena, te peleaste con ella y encima es mi fan. No sé cómo no te da vergüenza. Dejá de joderme, por lo menos no hago cosas ilícitas como vos. Yo no le cagué la vida a Beatriz Salomón ni a Corazza”, agregó enojada.

Tras advertir que junto a los influencers hicieron un show para divertirse, Latorre miró a cámara y le preguntó: “¿Vos qué sos? ¿El más vivo? La gente te tiene miedo, pero yo no. Me eleva estar con esta gente porque peor es tener a todos esos olfas que tenés alrededor tuyo”, remató furiosa. Desde entonces, el conductor la llevó a la justicia donde la demandó por calumnias e injurias.

En noviembre de 2022, Rial contó en su programa radial Argenzuela que habían llegado a un arreglo y que la panelista iba a tener que pagar una multa. “La cosa es así: para no seguir el juicio, para que no le quede una mancha como un antecedente, ella asumió la reparación del daño propuesto. Asume que hubo un daño sobre mi persona por las barbaridades que dijo. Aceptó que había causado un daño a mi persona y ahora tiene que pagar una multa. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 28 de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó al aire.

LA NACION