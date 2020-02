El divertido video de Reese Whiterspoon junto a su hijo mayor

Reese Whiterspoon junto a sus hijos Deacon, Ava y Tennessee en una cena navideña Crédito: Instagram

25 de febrero de 2020 • 17:25

Ante la pregunta ¿Que es Tik Tok?, muchos adolescentes huirían despavoridos de sus padres o, por lo menos, les responderían con condescendencia. Este no es el caso de Deacon Phillippe, el hijo de Reese Whiterspoon, quien luego de enseñarle a su madre cómo tomar sus primeros pasos en la plataforma, aprovechó para seguir las clases y enseñarle la nueva forma de saludarse que tiene la juventud.

"El otro día dijiste que ibas a 'dapear' a alguien, y quería saber que significaba", preguntó jocosamente la actriz de Legalmente rubia a su hijo. Él le comentó que es el nuevo modo que tienen los adolescentes para saludarse cuando se ven. Cometiendo un error, ella pensó que era lo mismo que "dabear" (un movimiento de baile muy popular entre los jóvenes), a lo que él le dijo que eso había pasado de moda hacía dos años.

Esta no es la primera vez que ella le pide a su hijo que le enseñe sobre Tik Tok. En septiembre último, Whiterspoon llamó a su hijo de 16 años para que le explique todo lo que sabía sobre la red social china, además de preguntarle si era hora de unirse a los más de 500 millones de usuarios activos de la plataforma, a lo que él respondió, de manera poco entusiasta, que si.

Además de comentarle a su madre la parte teórica detrás de Tik Tok, Deacon le enseñó un par de movimientos de baile y crearon juntos su propio video. Primero se pudo ver a Witherspoon bailando al son de "Shoop", de Salt 'N Pepa, practicando diferentes movimientos. Más adelante se puedo ver un pequeño Tik Tok con la canción "Mr. Sandman", de The Chordettes y además, sobre el final, la actriz empezó a nombrar diferentes formas de llamar a su cuenta para desesperación de su hijo.

No obstante, Deacon, no es el único de los tres hermanos que se lleva todo la atención en redes de su madre. Ella publicó recientemente en su cuenta de Instagram una fotografía con Ava Phillipe, su hija mayor, durante un fin de semana de esquí. Al igual que Angelina Jolie y Shiloh, Witherspoon y su hija no pueden disimular el parentesco.