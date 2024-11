El dolor de Luisa Albinoni al recordar la muerte de su hijo: “Son pérdidas que no se superan”

La noche del martes en el programa Cantando 2024 (América TV), conducido por Florencia Peña, estuvo marcada por un sensible momento tras la profunda emoción de Luisa Albinoni al visibilizar una herida que la actriz lleva consigo desde hace décadas.

La artista eligió interpretar la canción “Piensa en mí”, de Valeria Lynch, como un homenaje a su primer hijo, quien falleció poco después de nacer, cuando ella tenía apenas 19 años. Su performance conmovió al jurado y al público, especialmente después de que la intérprete se quebrara al recordar ese difícil episodio personal.

Al terminar su presentación, Albinoni no pudo contener las lágrimas y la conductora le preguntó qué la había emocionado tanto. “Cositas… Es un tema que nos une mucho a los tres, al grupo, y resolvimos hacerlo así. Cada uno con su historia, apegados a sus madres. Yo, en mi caso, apegada al hijo que perdí, y es un homenaje a él”, respondió la actriz, con la voz entrecortada.

La elección de la canción no fue casualidad. Luisa explicó que quiso rendir homenaje a ese hijo que nunca pudo ver crecer. “Yo pensé que debía irme yo y que él se debía haber quedado, pero Dios, a veces, sabe lo que hace”, expresó. Luego, mirando a su hija Verónica, quien estaba presente en el estudio, agregó: “Al final del camino estaba mi Verito. Te amo, hija”, le manifestó.

Albinoni compartió los sentimientos que aún la acompañan tras aquella experiencia. “Yo era una madre muy joven, y son pérdidas que no se superan. Se tarda mucho tiempo. Una, a veces, se pregunta por qué, y tiene sus dudas. Siempre fui una mujer de mucha fe, y Dios a veces sabe por qué hace las cosas. Yo tenía 19 años ”.

Para la actriz, este homenaje fue especial. “Con mis compañeros hicimos nuestras catarsis en los ensayos, y eso me ayudó muchísimo para salir adelante. Te aseguro que esto me sirve para seguir avanzando. El arte y la fe son caminos que nos ayudan a seguir, incluso cuando la vida nos pone a prueba de formas tan difíciles”, expresó ante la conductora.

En otras oportunidades, la actriz también recordó este doloroso capítulo de su vida. En 2023, durante una entrevista con el programa LAM (América), Luisa relató cómo la tragedia marcó sus decisiones futuras, en particular su camino hacia la maternidad mediante la vía de la adopción. En esa ocasión, detalló los miedos que surgieron tras perder a su hijo. “Siempre tuve la fantasía de que le podían mentir a una mamá y decirle que había muerto para sacárselo”, confesó.

Ese temor fue uno de los motivos por los que decidió llevar adelante un proceso de adopción. Tras nueve años de trámites, Luisa adoptó a Verónica, que se convirtió en el centro de su vida. “ Quería saber bien la historia, asegurarme de que todo fuera transparente. De hecho, mi hija sabe toda la realidad. El camino de la adopción te enseña que no sos dueño de la vida de nadie , ni siquiera de tus hijos”, explicó.

Durante una entrevista con el programa Noche al Dente, el año pasado, la intérprete también recordó cómo su deseo de ser madre se mantuvo firme a pesar de las pérdidas. “Esa decisión hizo que terminara con mi última pareja, porque él no estaba de acuerdo con la adopción. Yo ya había perdido embarazos y un hijo a los 19. Yo quería ser mamá; era mi sueño”, relató.

Finalmente, encontró a Verónica en un hogar en el cual ella era madrina. La conexión fue instantánea, aunque el proceso no estuvo exento de desafíos. “Un buen día me llamaron, cuando ella tenía cinco años y le decretaron el estado de abandono, para ver si yo aceptaba la guarda. Me entraron a pasar [por la mente] todas las caras. Había tantos chicos que yo no tenía idea de quién podía ser”, reveló.

Al llegar al hogar, se encontró con una situación que la sorprendió: los encargados le habían enseñado a la nena a decir “hola, mami”, la clásica frase con el que Luisa Albinoni saltó a la fama en La peluquería de don Mateo. “Casi me desmayo”, relató con alegría. Y agregó: “Pero tardó en decirme ‘mamá’. El día en que me lo dijo fue el más feliz de mi vida. Es lo más lindo que tengo, es mi motor. Me cambió la vida ”, aseguró.

