El dolor de Mirtha Legrand por la muerte de Carlos Menem: “Me apena mucho”

“Para el presidente Carlos Menem todo honor y toda gloria”. Así despidió Mirtha Legrand al dos veces presidente de la Argentina (1989-1999), tras conocerse la noticia de su muerte.

La diva de los almuerzos le expresó gratitud al exmandatario en un mensaje muy sentido, sobre todo por un hecho puntual que la conductora nunca olvidará y que siempre recuerda: su vuelta a la televisión pública.

“¡Me apena mucho su partida! Fue la persona que posibilitó mi vuelta a la televisión”, recordó la histórica conductora. Es que, cuando Menem asumió su primera presidencia, a mediados de 1989, la conductora de los almuerzos más populares de la televisión argentina retornó con su programa Mirtha de todos a ATC (Argentina Televisora Color, el antiguo Canal 7 y actual TV Pública). Hacía cinco años que Mirtha no hacía televisión, prácticamente desde el retorno de la democracia.

No es la primera vez que Mirtha le expresa su gratitud al caudillo riojano. En diciembre, cuando se conoció que Menem estaba internado y que su estado de salud era muy delicado, ella lo recordó como la persona que la ayudó en un momento difícil.

Primer programa del año 1997. Mirtha Legrand tuvo de invitado a Carlos Menem Mariana Araujo - Archivo

“Quiero recordar a una persona que en un momento difícil de mi vida me ayudó mucho, que fue el doctor Menem cuando era presidente. Yo estaba prohibida, no podía trabajar en televisión y me dijo ‘cuando yo sea presidente usted va a trabajar’ y lo cumplió”, recordó la histórica conductora.

“Me visitó muchas veces en mi programa. Siempre fue carismático y simpático”, dijo Mirtha al conductor de Mitre Live, Juan Etchegoyen. Y contó una anécdota que caracterizaba al expresidente. “Fue el único invitado que, terminado el programa, iba a la cocina y saludaba a todos los empleados”.

Además, no se privó de opinar sobre el éxito de su gobierno. “En cuanto a su presidencia de 10 años, luces y sombras. Fue una excelente persona que amaba mucho a los artistas. Para el presidente Carlos Menem, todo honor y toda gloria”, finalizó.

LA NACION