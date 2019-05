Mónica Farro recordó al empresario con el que vivió un romance corto pero intenso.

Si bien ya se había manifestado en las redes, Mónica Farro volvió a referirse a la muerte de su ex, Alejandro Larose, quien murió el martes por la tarde cuando su moto Harley Davison chocó en el kilómetro 141 de la ruta cordobesa 158 contra un fardo de alfalfa que se cayó de un acoplado. La motocicleta se prendió fuego y el empresario murió en el acto.

"Me impactó la tragedia de Alejandro, más allá de que mi relación con él no terminó muy bien (...) mirá qué loca puede ser la vida. Venía de un encuentro de motos, algo que él amaba y encontró la muerte en la ruta", expresó la vedette en Intrusos sobre su ex , con quien estuvo en pareja entre 2012 y 2013.

"Mientras estuvimos juntos no hacía aún estos encuentros de motos, tenía una más chica. Pero siempre teníamos discusiones en la ruta por la velocidad. A veces manejaba muy casando y era motivo de discusión siempre. Lo primero que se me vino a la mente fue: él manejaba como loco en la ruta, no digo que tenga la culpa, si se te cae algo encima no podés hacer nada pero fue en lo que pensé anoche cuando me enteré. Empezás a revolver momentos, cosas del pasado, se comprometió conmigo, se quería casar, hubo mucho amor más allá de que después me engañó (...). Luego él volvió, pidió perdón, lo intentamos, pero bueno, ya no había confianza", contó emocionada.

Después sobre los comienzos de su relación dijo: "Lo conocí en Córdoba, en una gira que hicimos con el teatro, me lo presentaron y fue como un flechazo medio raro. A la semana se vino a Buenos Aires y no nos separamos en todo un año. Él vivía en Villa María, iba y venía pero vivía más tiempo conmigo en mi casa".

Si bien no se veían desde hacía al menos 5 años, en un encuentro en el que ella asegura haberlo perdonado por sus infidelidades, Farro quiso enviarle un mensaje público a su familia: "Es gente maravillosa, me trataron muy bien, me quisieron mucho. Su madre me metió debajo de su ala porque ella también había sufrido violencia de género y yo estaba saliendo de esa situación. Me imagino cómo están, sobre todo su hijo Valentino que ahora tiene 11 años y no sé cómo va a superar esto. Lo único que pido es que en el momento en que lo agarró el fuego, ya haya estado muerto porque no me imagino que haya sufrido eso. Tuvo una muerte muy cruel. Hablo desde el dolor como ser humano, como persona, por las cosas que vivimos (...)".