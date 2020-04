El dolor de Silvina Escudero por la muerte de su perra Gitana

View this post on Instagram

El 26/01/2004 nos conocimos caminando x las calles de Carlos Paz. Estabas raquítica y muy enferma, en aquel momento nos dijeron que ya tenías al menos 1 año. Que bien te portabas acompañándome al teatro cada noche de incógnito para que no me retaran. Hasta q llegaron mamá y papá y viajaste con ellos a Buenos Aires. Aceptaste a tooodos los perros y gatos que hospedábamos en casa temporalmente y los que eran familia. Siempre agradecida, compañera y feliz. Pasaron 16 años desde aquel día y hoy te estamos despidiendo. Mucha tristeza pero con el alma llena de saber que tuviste una vida hermosa llena de amor y calor de familia. Acompáñanos desde arriba y danos fuerzas, sobre todo a mamá que era tu fiel compañera desde que me fui de casa. Gitanita hermosa x siempre en nuestros corazones. Te amamos, te amo x siempre! . 26-01-2003 / 07-04-2020