El durísimo mensaje de Jorge Rial contra la China Suárez

El periodista defendió a Marcela Tauro y su información respecto a la separación entre Suárez y Benjamín Vicuña

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 17:43

El martes, una de las noticias más resonantes del mundo del espectáculo fue la confirmación de la China Suárez de que se encuentra separada de Benjamín Vicuña.

"Estamos separados en este momento. No es algo definitivo. Nos tenemos mucho amor. Tenemos una familia muy linda que nos ha costado mucho, una familia ensamblada hermosa. Hay mucho amor y no sabemos qué pasará el día de mañana", contó la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza, en comunicación telefónica con Angel de Brito en Los ángeles de la mañana.

Esa misma tarde en Intrusos, por la pantalla de América, Marcela Tauro recordó cuando, en agosto, había adelantado la primicia en el ciclo y la propia China salió a desmentirla en Instagram.

Jorge Rial, quien estaba viendo el programa como espectador tras ser operado de la vesícula, aprovechó la oportunidad para tuitear acerca de cómo Suárez les había mentido en su momento, y había "atacado" el trabajo de su panelista. "No solo la desmintió. La atacó de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a @_MarcelaTauro. Sin guion, algunos hacen agua", disparó el conductor.

El trasfondo de la polémica

En agosto, Marcelo Tauro contó en Intrusos los detalles del quiebre del vínculo entre Suárez y el actor chileno. "Al parecer, Benjamín Vicuña tiene tres celulares y la China habría encontrado una charla entre él y Pampita en uno de ellos. En el mensaje de WhatsApp Benjamín le decía a su exmujer que extrañaba la vida familiar junto a ella", aseveró Tauro, quien también hizo mención a supuestas discusiones de pareja entre los actores que habrían sido escuchadas por los vecinos del barrio San Jorge, donde, según señaló la periodista por entonces, la pareja convivía.

El descargo de la China Suárez contra Marcela Tauro. Fuente: Youtube 01:36

Video

La respuesta de Suárez no tardó en llegar, y fue a través de sus Stories de Instagram. "Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino, particularmente conmigo hace mucho tiempo, y como se fue agrandando, no tenía ganas de callarme", apuntó la China contra Tauro, aunque hasta ese momento sin nombrarla.

"Esta periodista dice que nosotros le alquilábamos la casa a un actor en un barrio, entonces los vecinos escuchaban gritos y le comentaron a ella. Primero, tengo los vecinos más buena onda del mundo. Segundo, hace dos años que no vivimos más en esa casa, para que actualices la información. Por ahí escucharon una discusión en esa casa y eran los nuevos inquilinos o los nuevos dueños", añadió.

La China Suárez rompió el silencio sobre su relacion con Vicuña - Fuente: el trece tv 01:00

Video

Sobre el final de su descargo, Suárez se dirigió a la panelista con duras palabras, precisamente a las que hace referencia Rial en su tuit. "Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que todas tus versiones con respecto a las relaciones son 'la mujer es la loca', 'la que controla al hombre'... Yo no soy así, y no tengo que explicártelo, ni a vos ni a nadie (...) No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro sobre su vida. Soy una mujer muy segura de mi misma", expresó la actriz de El hilo rojo, para luego sí nombrar a Tauro en el cierre de su descargo.

"Marce, si te mando un mensajito y te llamo por teléfono, no se dice: 'no tengo batería' y después no se atiende. En general me manejo así, he hablado con muchos periodistas a lo largo de estos años y siempre me han atendido el teléfono y he aclarado las cosas que he tenido que aclarar. Así que si te llamo o te escribo, atendeme y hablamos", concluyó.

Al escuchar a Suárez, Tauro aclaró que ella no mentía, y que nunca había sido contactada por Eugenia. "A mí no me llamaste y batería tengo todo el tiempo. Así que no me llamaste ni me escribiste, porque yo respondo absolutamente a todo. Si mentís en eso, mentís en todo", remató la periodista, muy segura de la información que había brindado.