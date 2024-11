El duro diagnóstico de Sydney Sweeney y Nicole Kidman sobre Hollywood

Hace más de siete años, desde que los crímenes de Harvey Weinstein salieron a la luz después de décadas de ser silenciados por el otrora productor y sus socios y condonados tácitamente por la industria audiovisual en general, el movimiento #Metoo intenta dejar atrás la dañina historia de Hollywood en su tratamiento de las minorías. Y con especial atención en modificar el lugar que tradicionalmente la influyente industria le reservó a sus integrantes femeninas. Como parte de ese cambio de paradigma mucho se hizo y mucho más se dijo sobre la necesidad de que por fin las mujeres se apoyaran entre sí, que rompieran el aislamiento creado por el patriarcado dentro del sistema de mando en los estudios de cine y TV para trabajar unidas por un futuro mejor para las generaciones por venir. Una iniciativa encomiable que el mundo celebró en su momento pero que ahora, lamentablemente, parece haber empezado a mostrar la limitación de sus alcances. Así lo demuestra la reciente edición dedicada a Hollywood de la revista Vanity Fair. Un número especial conocida por ser una de las señales de largada de la temporada de premios y al mismo tiempo una suerte de balance de los acontecimientos y figuras más destacables del mundo del espectáculo del año que está llegando a su fin, además de por sus tapas desplegables que reúnen-con mucha ayuda del photoshop- a los nombres más solicitados de la industria.

Entre ellas, esta vez figuran Nicole Kidman y Sydney Sweeney, actrices y productoras que representan dos generaciones distintas de Hollywood y cuyos reportajes, publicados en la misma edición, dan cuenta de visiones muy distintas respecto a los avances de su industria y lo que le queda por hacer. “Resulta muy desalentador ver a mujeres menospreciando a otras mujeres, sobre todo cuando las que tienen éxito en otros sectores de la industria ven a jóvenes talentos que trabajan muy duro, con la esperanza de alcanzar sus sueños, y luego tratan de criticar y desacreditar el trabajo que han llevado a cabo. En la totalidad de esta industria, la gente habla todo el tiempo de “mujeres empoderando a otras mujeres”. Nada de eso está sucediendo. Todo es falso y una fachada para ocultar toda la mierda que dicen a espaldas de todo el mundo. Quiero decir, hay muchos estudios y distintas opiniones sobre las razones tras este comportamiento. Leí que toda nuestra vida hemos sido criadas —y esto es un problema generacional— para creer que solo puede haber una mujer en la cima. Hay solo una mujer que puede conseguir a ese hombre. Hay solo una mujer que puede ser, qué sé yo, cualquier cosa. Así que el resto sienten que tienen que pelearse entre sí o destruir a esa mujer, en vez de sostenernos las unas a las otras. Sigo tratando de entenderlo. Solo lo hago lo mejor que puedo. ¿Por qué me atacan?”, respondió Sweeney cuando Vanity Fair la consultó sobre las declaraciones que en abril de este año hizo la veterana productora Carol Baum sobre ella.

Sydney Sweeney este año, en la fiesta posterior al Oscar que organizó Vanity Fair en Los Ángeles

“Hay una actriz a la que todo el mundo ama ahora: Sydney Sweeney. No entiendo a qué se debe ese amor. El otro día vi en un avión la película Con todos menos contigo porque quería verla, quería saber quién es y por qué todo el mundo habla de ella. Le pregunté a mis alumnos de la Escuela de Artes Cinematográficas de la University of Southern California: “Expliquenme el éxito de esta chica. No es bonita. No puede actuar. ¿Por qué es considerada tan buena?”, sentenció Baum que unos días después de sus declaraciones debió disculparse públicamente con la actriz de Euforia.

Nicole Kidman en el festival de Venecia dónde recibió el galardón a mejor actriz por su papel en el film Babygirl MARCO BERTORELLO - AFP

Para Kidman, que tuvo un 2024 especialmente ocupado con su participación en dos series-La pareja perfecta y Lioness-, y un papel protagónico en el film Babygirl que le consiguió el premio a mejor actriz del Festival de Venecia y un pase directo a las nominaciones de los galardones de Hollywood por venir en los próximos meses, las cosas mejoraron pero las dificultades de ser una mujer en una industria dominada por hombres siguen muy vigentes. Así lo expresó en la entrevista con Vanity Fair cuyo contenido lleva varios días dando la vuelta al mundo por sus comentarios sobre Martin Scorsese-”siempre digo que me gustaría trabajar con Scorsese si hace una película con mujeres”-, aunque no tanto por sus duros dichos sobre los modos de Hollywood.

“Todo es difícil ahora. Bueno, tal vez no para Deadpool, pero no hay nada que haga a los estudios decir “por Dios. Sí. Lo tenemos. Luz verde, allá vamos”. O tal vez sean solo las cosas que yo hago. Creo que es la naturaleza de lo que afrontamos en estos momentos. Se están haciendo menos series y películas. Yo sin duda lo siento así. Sé que los equipos y los guionistas también. Solo vamos de acompañantes y hay muchos altibajos y montañas rusas y no te queda otra que agarrarte fuerte. Es lo que trato de inculcarle a mis hijos porque no sé cuáles serán sus futuros: Aguanta y aprovecha las oportunidades cuando se te presentan, lánzate e inténtalo. Lo peor que te puede pasar es fracasar. Puede que sea humillante, pero al menos no piensas “ay, ojalá lo hubiese intentado, me arrepiento de no haberlo hecho”, explicó Kidman, una de las actrices que ya hace tiempo decidió ponerse al volante de su carrera y tratar de ayudar a otras mujeres a que puedan hacer lo mismo. “Trato de apoyar a todas estas mujeres de distintas edades, en momentos profesionales diferentes y decirles: “Estoy aquí, estoy preparada y estoy a tu disposición”.

Natalia Trzenko Por