El emotivo posteo de Arturo Puig tras la muerte de su esposa, Selva Alemán: “Gracias”

Cuando este martes comenzó a circular la triste noticia de la muerte de Selva Alemán, varias de las personalidades más importantes del mundo del espectáculo recurrieron en sus redes para despedirla, pero también para brindarle un mensaje de apoyo y cariño a Arturo Puig. Para muchos, fue algo inevitable: es que sin dudas conformaban una de las parejas más queridas, admiradas y exitosas en los casi 50 años que estuvieron juntos. Siempre atento y educado, este jueves fue el protagonista de ¡Grande Pa! quien, desde su cuenta de Instagram, agradeció todo el cariño recibido.

“ Gracias por todo el amor que le han manifestado a mi amada Selva ”, escribió el actor. En cuestión de minutos, su posteo recibió miles de likes y se llenó de mensajes de apoyo. Uno de ellos fue el de Jimena, la hija de Puig, que expresó: “ Te amaré por siempre. Te extraño ”. Quien también se mostró muy conmovida fue su hija en la ficción, Nancy Anka: “ Arturo de mi corazón, te vuelvo a abrazar muy fuerte. El amor que brindamos, es todo el amor que han brindado ustedes dos juntos y así seguirá siendo toda la eternidad. ¡Te quiero tanto! ”, indicó la actriz y cantante que interpretó a Jose en la recordada telecomedia de Telefe.

También aprovecharon el posteo para brindar sus condolencias Karina K, Antonio Grimau, Fabiana García Lago, Patricia Viggiano, Daniel Aráoz, Florencia Torrente y Jean Pierre Noher, que se sumaron así a la larga lista de actores que mostraron su pesar por la partida de la querida intérprete. Uno de ellos fue Ricardo Darín, quien en su cuenta de Twitter indicó: “ Selva querida y adorada amiga mía, gracias por todo; especialmente por tu risa y tu don de gente. Nunca te voy a olvidar ”.

Otros de los famosos que mostraron su pesar por la inesperada noticia fueron Soledad Silveyra, Ana María Pichio, Cecilia Roth, Eleonora Wexler, Facundo Arana, Silvana Sosto, Gabriel Corrado, Silvina Chediek y Gonzalo Heredia. Otros, como Marilina Ross, Mercedes Funes, Nora Cárpena, Marta González, Georgina Barbarossa, Martín Seefeld, Jorge Marrale, Grimau, Victor Laplace, Fernando Bravo, Carlos Rotemberg, Gustavo Yankelevich, Oscar Barney Finn, Nancy Pazos, Pablo Alarcón, Federico D’Elía o Marcelo De Bellis se acercaron, además, a despedir sus restos a la casa velatoria o acompañaron a Puig y sus familiares en el Cementerio de la Chacarita.

Funeral Selva Alemán Foto: Matías Salgado

La actriz trabajó ininterrumpidamente desde los comienzos de la televisión y tuvo, además, una próspera carrera tanto en el cine como en el teatro. Ella y Puig se conocieron en el marco de los preparativos para la grabación de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más, de la mano de Alejandro Romay. Según contó Puig, cuando sucedió esto, los dos estaban casados y él tenía armada una familia, pero en la primera reunión del elenco sintieron que se conocían de toda la vida, lo que removió sus sentimientos.

“ [Fue] flechazo, pero mal. Selva dijo que sintió que yo era de la familia, como que ya me conocía. Pero teníamos un problema, los dos estábamos casados. Los dos teníamos familia. Entonces, empezó el teleteatro y pasó bastante tiempo antes de que nos decidiéramos ”, recordó el actor en Almorzando con Juana Viale (eltrece).

Arturo Puig y Selva Alemán

En 1974, los dos empezaron a vivir un romance apasionado que siguió por más de 50 años. Se constituyeron como una de las parejas más longevas y queridas del espectáculo nacional y en su entorno siempre primó el amor y cariño.

“Los dos tuvimos un matrimonio anterior, y cuando empezamos a salir y luego a convivir, no había divorcio”, admitía Selva cuando le preguntaban por su historia. “Por eso nos casamos el día del cumpleaños de Selva, un 30 de abril. Y no nos acordamos ni de qué año. Tuvimos nuestras idas y vueltas, pero siempre hubo amor y humor. Nos divertimos mucho juntos ”, resumió el actor en una entrevista para LA NACION años atrás.

“No llevamos la cuenta de nada. Ni siquiera teníamos intenciones de casarnos, pero un día estábamos charlando y dijimos: por qué no nos casamos, después de tanto tiempo (...). Seguimos juntos. Evidentemente, nos queremos mucho y nos respetamos, aunque nos peleamos mucho también, pero jamás fuimos agresivos el uno con el otro”, dijo por ese entonces y sostuvo: “La convivencia fluye de una manera fantástica. Aunque estemos enojados por alguna pavada, igual la cosa funciona. Tenemos una cierta rutina, pero no somos muy rutinarios porque todos los días cambia algo: uno graba, otro ensaya, o sale una gira, o tiene funciones de teatro. No, no somos rutinarios”.

