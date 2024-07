El emotivo reencuentro de Céline Dion con sus fans: su posible vuelta a los escenarios en los Juegos Olímpicos a los rumores de un dúo con Lady Gaga

Escuchar

A Céline Dion se la vio feliz. Anoche, la célebre cantante se dejó ver muy animada y profundamente agradecida cuando se bajó del auto que la trasladó hasta la puerta del Hotel Royal Monceau en París y se encontró con decenas de fanáticos que la esperaban para saludarla. Enfundada en un sobrio vestido negro, con el pelo atado y el celular en la mano, se tocó el pecho y miró al cielo. También bailó mientras sus seguidores entonaban sus canciones, desparramó besos y respiró profundo. La emotiva aparición se dio en medio de los rumores que indican que su gran regreso a los escenarios, luego de haber sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida en diciembre de 2022, será en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024.

Céline Dion se mostró muy emocionada al reencontrarse con sus fans en París en la puerta de su hotel Agence/Bestimage - Best Image/The Grosby Group

El encuentro entre Céline y su público se dio luego de un “maratónico ensayo olímpico”, reveló el portal TMZ. La cantante se encuentra en París desde el martes pasado y apenas pisó la capital francesa, los rumores sobre su regreso comenzaron a sonar con fuerza. “Según nuestras revelaciones del 18 de junio, se supone que interpretará “L’Hymne à l’amour”, de Edith Piaf. ¿Dónde y cómo? Eso sigue siendo un misterio. Pero su presencia ya no está en duda”, publicó el diario francés Le Parisien.

The Hollywood Reporter dio más precisiones al respecto ayer por la tarde: aseguró que Lady Gaga será parte del show inaugural del evento deportivo y que, si bien la lista de artistas que animarán la velada se mantiene en secreto, la cantante de “Shallow” p odría compartir el escenario que se montará a la vera del Río Sena con Céline Dion, Dua Lipa, Ariana Grande y la cantante francesa Aya Nakamura. Quien se animó a confirmar no solo la presencia de las dos divas sino también que cantarán a dúo fue el periodista local Thierry Moreau.

Céline Dion llega al Hotel Royal Monceau de París antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 Agence / Bestimage - Best Image/The Grosby Group

“@Celine Dion Y @Lady Gaga ensayaron a dúo “La vie en rose”, de Edith Piaf. Celine Dion será vestida por Dior con una capa de plumas rosa y negra…”, publicó en su cuenta de X, ex Twitter, Moreau. Así, confirmó el gran regreso de la ganadora del Grammy, tal como lo había soñado: cerca de la Torre Eiffel.

Un ansiado regreso

Si bien como consecuencia de su enfermedad tiene dificultades para desplazarse -el síndrome de persona rígida paraliza diferentes partes del cuerpo al extremo de provocar caídas, fuertes espasmos musculares y una rigidez corporal progresiva-, Dion había adelantado en una entrevista que brindó en abril su intención de volver a cantar frente al público. “Elegí trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con la ayuda de un equipo médico. Quiero hacer lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”, confesó a un periodista de Vogue Francia.

El sueño de actuar junto a la Torre Eiffel, el gran símbolo de París, podría concretarse mañana durante el gran espectáculo inaugural de los Juegos Olímpicos, que se anticipa como un imponente desfile náutico a lo largo del Sena.

Y después, ¿Las Vegas?

¿Céline Dion volverá a Las Vegas? Shutterstock

Además de palpitar la vuelta de la intérprete de “My Heart will go on” en París, en TMZ soslayaron la posibilidad de que la cantante se presente en una serie de conciertos -llamados comúnmente residencias- en la “ciudad del pecado”. “Céline Dion está en las “etapas finales” de resolver los detalles de su regreso a Las Vegas”, publicó el medio especializado. “Básicamente, es un trato cerrado”, aseguró una fuente sobre los conciertos, que serían de corta duración, acordes a las posibilidades de Dion.

Céline Dion tiene 56 años y anunció su diagnóstico en diciembre de 2022, lo que generó, además, una pausa indefinida en las actuaciones que el viernes podría llegar a su fin. “He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil enfrentarme a estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”, dijo a sus seguidores en aquel momento en un emotivo video en las redes sociales. Sin embargo, señaló que planeaba volver a actuar. “Todo lo que sé es cantar. Es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer”, dijo.

