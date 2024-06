El emotivo saludo de cumpleaños de Soledad Pastorutti para su hija Antonia: así está hoy la hija mayor de la cantante

Escuchar

En el día del cumpleaños de su hija Antonia, Soledad Pastorutti conmovió a sus seguidores con un sentido homenaje dedicado a la joven. La artista compartió una serie de fotos que muestran a la adolescente desde su niñez hasta la actualidad, junto a emotivas palabras que reflejan su profundo amor y admiración por su hija mayor.

A través de Instagram, la artista publicó varias imágenes entrañables de Antonia, además de una serie de reflexiones sobre su experiencia con la maternidad. Con este gesto, la intérprete abrió una ventana a su vida personal, mostrando que detrás de la famosa cantante hay una madre dedicada.

El mensaje no solo celebra el cumpleaños de Antonia, nacida fruto de la relación de La Sole con su marido, Jeremías Audoglio, sino también los desafíos de la maternidad. “No elegí ser mamá, fue un deseo profundo, imparable, ¡un milagro! No me detuve a pensarlo siquiera. Es posible que ese deseo responda a un mandato familiar, es posible que haya querido repetir la historia, quizás… no lo sé, no me importa”, manifestó primero la intérprete.

Soledad y Antonia, juntas en el gimnasio @sole_pastorutti

“Lo único que puedo decir es que, sin dudas, es lo mejor que me pasó en la vida”, destacó. La excoach de La Voz Argentina mencionó también: “Ser mamá no se aprende en ningún lugar, es el arte de multiplicar las horas y el amor. Es conocer el miedo verdadero y la fortaleza real. Es la culpa, la impotencia, la sabiduría, el aprendizaje constante. Es quitarse el velo de los ojos. Transitar cada día con la mayor intensidad posible. Es vivir y amar sin límites”, escribió.

Antonia, junto a su hermana Regina @sole_pastorutti

En su emotivo mensaje, la artista también resaltó la dualidad de su vida como artista y madre. Más allá de su exitosa carrera en la música, Soledad ha demostrado que su papel como mamá es igualmente importante y gratificante. “¡Soy artista, soy cantante y soy mamá!”, destacó.

La joven cumpleañera dará la bienvenida a sus 15 el año que viene @sole_pastorutti

Finalmente, la intérprete de “Tren del cielo” agradeció a su hija “por darle sentido a todo”, y auguró el gran momento que la familia vivirá en 2025. “El año que viene, 15″, celebró la orgullosa mamá en las redes.

Las fotos compartidas por Soledad muestran momentos íntimos y felices de Antonia a lo largo de los años, desde sus primeras experiencias de vida hasta su etapa actual. Las fotos no solo resaltan cómo ha crecido la niña sino también la profunda conexión que existe entre madre e hija.

Un recuerdo de Antonia en su tierna infancia compartido por su famosa mamá @sole_pastorutti

En una de las fotos, la intérprete se muestra cantándole el feliz cumpleaños a su pequeña, mientras que en otras postales se ve a la joven de niña pronunciando sus primeras palabras, tocando la batería o como abanderada en un acto escolar.

La publicación de la cantante se llenó de comentarios de cariño por parte de sus fans, quienes celebraron la sinceridad de Soledad Pastorutti en relación a su experiencia de maternidad. “Feliz cumple para ella, que sea feliz hoy y siempre y, cuando eso no ocurra, tiene el privilegio de tenerte como la madre leona que sos, en estos momentos en donde nos damos cuenta cómo pasa el tiempo”, fueron las palabras de una seguidora. “Muy feliz cumple a la princesa mayor, que disfrute mucho de su día especial y a prepararse para los 15 que hay que festejar”, escribió otra usuaria.

Hace unos meses, la cantante tuvo un gesto similar con la menor de sus hijas, Regina, que el pasado febrero cumplió 11 años. Su mamá mostró el festejo que le organizó la familia en la intimidad de su hogar y en el que no faltaron las fotos alrededor de la torta y una sesión de fotos de la cumpleañera.

En esa ocasión, Pastorutti también compartió un reel con postales y le dedicó unas palabras a su hija. “¡Muy feliz cumpleaños al abrojito de mi vida! ¡Imposible contarte por acá cuánto te amo y todas las cosas lindas que te deseo! Abrazos y besos infinitos como este amor que siento por vos”, escribió en la publicación.

Sus seguidores también dejaron sentidos mensajes para la cumpleañera. “¡Feliz cumpleaños Regi preciosa, te deseo que seas feliz siempre!”; “Feliz cumple Regi, ¡bella bellísima como la mami!”; “Feliz cumple Regi siempre River, así me gusta”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en el posteo.

