El emotivo mensaje de Ulises Bueno en el día que Rodrigo cumpliría años

La escena del cuarteto quedó golpeada tras la repentina e inesperada muerte de Rodrigo Bueno . Pasaron casi 20 años de esa fatídica noche y el Potro se sigue extrañando. Como pudo verse en la biopic, su historia está tan viva como siempre y también lo están sus seres queridos. En el día en que el cantante cordobés cumpliría 46 años, su hermano Ulises Bueno lo recordó con un emotivo mensaje en las redes sociales.

"Hermano de mi vida: donde quieras que estés, ¡te deseo un feliz cumple! Te extraño mucho y me hacés mucha falta. Estoy en un momento muy importante en mi vida, gracias a Dios me alejé de todo lo malo que me estaba matando poco a poco. Pero la vida es muy difícil, porque los golpes impactan. ¡Pero estoy más fuerte que nunca!", expresó el también cantante de cuarteto en un posteo en Instagram, donde además sumó una foto retro, de cuando era chico junto a su hermano.

Y agregó, notablemente conmovido: "Tu ausencia es terrible, cómo me gustaría que me vieras. Estoy aprendiendo a ser papá, ahora hago deporte, no tomo más alcohol y estoy volviendo a ser feliz... Pero me faltás vos para estarlo al cien por ciento. Pero bueno, quiero agradecerte todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste: te amo".

Ulises tenía 14 años cuando murió su hermano y siguió su camino musical.

Si bien venía creciendo en el ambiente tuvo que tomarse un descanso para alejarse de malos hábitos y prestarle más atención a su familia.