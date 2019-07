El emotivo video de Jorge Rial, a cuatro meses del nacimiento de su nieto

El conductor compartió un posteo con sus seguidores en homenaje a Francesco Crédito: Instagram Jorge Rial

Un nuevo aniversario del nacimiento de Francesco, el hijo de Morena Rial, tiene muy emocionada a la familia, como lo demostró su abuelo, Jorge Rial. El conductor de Intrusos eligió Instagram para subir un video en homenaje al pequeño, que el sábado cumplió cuatro meses.

"Llegaste como una bendición a completar una familia que tanto deseábamos. Cada sonrisa tuya es la definición de alegría. Viniste a un mundo difícil, pero acá estamos para cuidarte y amarte. Te juro que amor es lo que sobra. Todos somos felices con vos. Todos queremos abrazarte. Todos queremos protegerte. Creí que ya había conocido todas las escalas del amor, pero no, faltabas vos. Me hiciste abuelo y me elevaste", escribió Rial en su sentido posteo, que acompañó con un clip con diferentes imágenes alusivas.

Asimismo, el conductor aludió a la familia ensamblada que logró formar junto a su esposa, Romina Pereiro, y las hijas de la nutricionista.

"Hace cuatro meses que estás con nosotros y solo nos traes felicidad. Tu mamá te ama. Tu tía @rochirial se babosea aunque se haga la superada. Ni hablar de Emma y Viole, que se pelean para tenerte en brazos y vos se lo agradecés con una sonrisa. Y qué te voy a decir de @romipereiro, la abuelonga más linda del mundo. Gracias Tatita. Nos hacés muy felices. ¡Ahora a beberse la vida!", concluyó.

Francesco nació el 27 de marzo pasadas las 8 de la mañana en el Sanatorio Finochietto, y pesó 2 kilos 930. El día posterior al nacimiento, la producción de Intrusos sorprendió a Rial con un video en el que se lo podía ver acercándose a la camilla en la que More era trasladada desde el quirófano a su habitación, con el bebé en brazos.

"Este es el momento en el que me encuentro con mi hija y con mi nieto. Este es el momento en el que la estaban bajando al cuarto. Recién saliditos, eh. Nos estábamos conociendo. No lo podía creer", contaba entonces Rial en el programa de espectáculos de América.