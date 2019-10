El engaño en el que cayó Nicole Neumann para que fuera al programa de Pampita

Nicole Neumann entrevistada por María Vázquez en el ciclo Pampita Online Crédito: Instagram

10 de octubre de 2019 • 16:00

Esta semana, Carolina Ardohaín está de vacaciones en República Dominicana con su flamante novio, Roberto García Moritán y dejó a María Vázquez en la conducción de su programa Pampita online, por NetTV. Aprovechando la ausencia de Pampita, la producción invitó a Nicole Neumann, quien el año pasado estuvo en el programa y luego contó que se había sentido muy incómoda con las chicanas, durante la entrevista.

Esta vez Nicole aceptó gustosa sin saber, en realidad, que iba a Pampita online. ¿Cómo es eso? Pícaros, los productores le dijeron que era un especial de entrevistas de María Vázquez. Y Nicole es muy amiga de María. Sin pensarlo demasiado, se acicaló, se puso el mejor vestido y se dispuso a tener una charla franca con su amiga.

Nicole dio detalles sobre esta convocatoria en Intrusos, el ciclo de América que conduce Jorge Rial. "Me sentí súper bien pero me vendieron que era un especial de entrevistas de María. Me enteré después que era el programa de Pampita. Yo ni sabía que ella estaba de viaje".

¿Hubiera ido si Pampita hubiese estado al frente de su programa? "Lo hubiera pensado pero posiblemente no. No volvería a someterme a una entrevista con Pampita", enfatizó.

Y luego explicó por qué decidió cambiar de abogado. "Con Guadalupe (Guerrero, su exabogada) está todo bárbaro. Simplemente hay un cambio de estrategia. Quiero que esto se termine. Ojalá algún día logremos paz". ¿Y estar todos en el cumpleaños de 15 de alguna de sus hijas?, le preguntaron. "Si, claro, me encantaría", dijo cerrando la posibilidad de hacer más preguntas personales en esta semana tranquila tanto para ella como para Fabián Cubero y Mica Viciconte.