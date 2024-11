El enigmático perfil de Charlize Theron en una exclusiva aplicación de citas

Las estrellas de Hollywood también tienen que trabajar para encontrar el amor. O ese por lo menos es el caso de Charlize Theron. La actriz y modelo, una de las mujeres más deseadas de la industria, se separó de su novio, el modelo Alex Dimitrijevic, y no dudó abrir una cuenta en una exclusiva aplicación de citas.

Según reveló el diario inglés The Sun en su portal, la protagonista de Mad Max: furia en el camino se registró en Raya, una plataforma privada conocida como “el Tinder de los famosos”, donde solo pueden ingresar personas con determinado perfil. “Charlize ha ocultado su nombre real y solo aparece con ‘C’ en la aplicación”, publicó el medio.

Charlize Theron en la entrega de los Oscar 2024 Jordan Strauss - Invision

Aunque la actriz de 49 años no utilizó su nombre real en el usuario de su cuenta de Raya, vinculó su perfil a su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de siete millones y medio de seguidores. Además, acompañó la descripción que eligió para presentarse ante un posible futuro novio con una serie de fotos en donde se la ve sexy pero también divertida: por un lado sumó una postal con los labios pintados de rojo brillante y por el otro agregó una en donde se la ve con un falso bigote.

En relación al resto del perfil, Theron comparte que vive en Los Ángeles, que trabaja en “cine y televisión”, que también es productora y agrega, para que la conozcan mejor, una canción: “Wonderful Night”, de Fatboy Slim.

La última ruptura de Charlize Theron

Charlize Theron y el modelo Alex Dimitrijevic en su llegada al restaurante All Time, en Los Ángeles, en 2023 Backgrid/The Grosby Group

Si bien ninguno de los protagonistas confirmó la noticia ni habló del tema, la aparición de la celebridad de Hollywood en Raya confirmó el final de su relación con el modelo y consultor Alex Dimitrijevic. Antes de que comenzara ese romance, en 2020 Theron se sinceró con Drew Barrymore sentada en el sillón de su programa de televisión y habló de sus prioridades: tener pareja no estaba en esa lista.

“Es posible que la gente no lo entienda, pero admito que, aunque he tenido alguna cita, no he salido con nadie durante más de cinco años”, reveló la artista. “Siento que estoy en un lugar en mi vida donde tenés que venir con mucho juego. No el tipo de juego en el que pensamos, sino el de que mi vida como soltera es realmente buena y más te vale ofrecer algo realmente bueno porque no voy a aceptar menos de lo que ya tengo. La realidad es que con la vida que llevo con mis hijos y con mi increíble familia adoptiva no anhelo tener mucho más alrededor”, agregó en ese momento.

“Tengo la suerte de poder decir honestamente que no me siento sola. Una vez que tuve a mis hijos, no es que eso reemplace algo o que te haga interesarte menos por otras cosas, pero sus prioridades son lo primero. El trabajo de ser madre es muy demandante. Pero al final del día me meto en la cama y simplemente cierro los ojos pensando que no hay nada que me hiciera desear que este día fuera diferente”, completó.

Dos años después, en una entrevista con Harper’s Bazaar, Theron se sinceró sobre su “falta de práctica” en relación a las citas y se mostró reacia a sumergirse en el mundo del coqueteo.

Romances con grandes figuras

Sean Penn y Charlize Theron Reuters

Antes de su relación con Dimitrijevic, Theron tuvo un breve romance con Gabriel Aubry. Su primer novio conocido fue el actor Craig Bierko, luego salió con Stephan Jenkins y Stuart Townsend, hasta que el flechazo que protagonizó con Sean Penn llegó a las tapas de los diarios y revistas.

A pesar del amor que se tenían, la relación con el protagonista de Mi nombre es Sam terminó de forma abrupta a mediados de 2015. Después de la ruptura, se rumoreó que Theron había engañado a Penn, pero ella lo negó de manera tajante. “Existe la necesidad de sensacionalizar las cosas”, explicó. “Estábamos en una relación y luego ya no funcionó, por lo que ambos decidimos separarnos”, simplificó. Entre Penn y Dimitrijevic, a Theron la relacionaron con el actor sueco Alexander Skarsgård, aunque ninguno de los dos confirmó esa relación ni hubo fotos de ellos juntos. ¿Encontrará la célebre actriz un novio en la exclusiva app de citas?

