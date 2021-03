El enojo de Brenda Asnicar, luego de las críticas que recibió su novio Duki

La semana pasada Brenda Asnicar y Duki se mostraron por primera vez juntos en un evento, luego de formalizar su romance. Sin embargo, la noche no terminó bien: el trapero se enojó con los medios que estaban esperando en la puerta del bar en Palermo, en donde presentaba uno de sus últimos trabajos y, según se supo, hubo tal malestar que hasta amenazó con golpear a un camarógrafo. Luego de ver el informe de Implacables donde mostraban las imágenes de esa noche, la actriz lanzó en las redes: “Hablen de ustedes y de sus vidas”.

Si bien Asnicar quiso ser cortés con los paparazzi, su novio no solo no lo fue sino que los agredió. Algo que quedó documentado y fue reproducido en diferentes medios. Enojada por la forma en que abordaron el tema, la actriz reprodujo el informe donde se escuchaba la voz de Susana Roccasalvo y contestó. “Mi mamá ama a Mauro [el nombre real de Duki] y yo más. ¿Para eso vienen a filmar? Hablen de ustedes y de sus vidas”, lanzó luego de que la conductora hiciera observaciones sobre los tatuajes del trapero. “No me gustan los dibujitos que tiene en la cara”, había expresado Roccasalvo.

Gritos y empujones fueron parte de ese encuentro, en donde se notó que Duki no es muy afín a exponer su relación. Tras pedir que bajaran las cámaras, el artista entró al lugar y su novia lo contuvo para que la tensión no escalara. “Esta historia va a continuar aunque las relaciones que son bastante tóxicas nunca llegan a un buen puerto”, dijo la conductora en otra parte del informe, a lo que la actriz contestó: “Ah re que los tóxicos están siendo ellos”.

La pareja había ido a la presentación del videoclip de “Además de mí remix”, que tuvo lugar en el bar Behind en Palermo. Duki trabajó en este material en conjunto con Rusherking, Tiago PZK, KHEA, LIT Killah, María Becerra, cinco de los artistas más influyentes del momento.

Una historia que floreció en pandemia

Asnicar venía de vivir en Colombia, donde se instaló por trabajo -ahí fue donde se grabó la ficción Cumbia Ninja- y se quedó por amor. La actriz y el empresario colombiano Alejandro De Angulo se casaron en secreto en 2017, después de 3 años de novios, pero el matrimonio no prosperó y a principios de 2020 se separaron. Y justo antes de que arrancara la pandemia, ella volvió a Buenos Aires y se instaló nuevamente en la Argentina.

A mediados de febrero de 2020, junto con las noticias del fin de su matrimonio con De Angulo, empezaron a circular los rumores de romance entre ella y Duki, que tiempo después ellos mismos confirmaron a través de posteos en sus redes sociales.

Brenda Asnicar y El Duki salen hace casi un año Gerardo Viercovich

El cantante ya había expresado su amor hacia Asnicar en las redes sociales. En San Valentín, ella escribió: “Comenten todos los que van a pasar el Día de los Enamorados abrazando a una almohada”; y el trapero le contestó: “Quisiera ser una almohada”. Luego llegó la confirmación de la relación con un video. En el mismo se veía a la actriz en su casa, después de haber compartido una cena con toda la familia del cantante. “Miren su cepillito”, decía Duki, mientras la actriz se iba caminando con el cepillo de dientes asomado del bolsillo de su jean.

Desde entonces se muestran juntos y enamorados, incluso en octubre pasado ambos tuvieron que hacer cuarentena, tras contagiarse de coronavirus.

