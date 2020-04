Mariano Martínez se enojó por las críticas que recibió en las redes tras compartir un video de Tik Tok Fuente: Archivo

Un nuevo video protagonizado por Mariano Martínez, dentro de la tendencia a entretenerse en casa con montajes caseros a través de Tik Tok, se viralizó en las últimas horas y arrastró críticas de varios seguidores por la parodia que eligió en este caso el actor para mostrarse.

El artista aparece con el torso desnudo y apoyado contra una pared adoptando una estereotipada pose de de galán y sonríe ante una serie de piropos subidos de tono que pronuncia una voz de mujer acompañando a la imagen.

"¿Qué te hacés el lindo, guacho? Hermoso de mier...", son parte de las frases del audio. "No entiendo la lógica de Mariano Martínez en la que piensa: 'Me voy a filmar en cuero con un audio de fondo halagándome' como una buena idea", expresó una usuaria en Twitter.

Las críticas a la actitud del actor se hizo visible en los numerosos comentarios reflejados en la red social, donde el tema se convirtió en trending topic y el galán de Separadas fue blanco de memes, burlas y cuestionamientos.

Lejos de arrepentirse, el actor se defendió de las críticas y dejó en claro, a través de una nueva publicación, que poco le importa lo que opinen los demás. "Buen día, me acabo de despertar. Agarré el celu y veo que me están dejando algunos consejos con el uso de mi Tik Tok. Les cuento que hago y voy hacer los Tik Tok que quiera de acá hasta que me canse de hacer", escribió.

Y luego añadió: "Si no les gusta mi humor, no lo miren. Abrazo y sean felices", remató irónico, dando a entender que continuará posteando los videos que considere para divertir a sus seguidores.