Mientras hacían un móvil en vivo en eltrece las cámaras captaron a Victorio, el abuelo de Nicolás Occhiato, haciendo la fila en un banco de San Justo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de abril de 2020 • 14:17

A través de Twitter, Nicolás Occhiato explicó porqué Victorio, su abuelo , estaba haciendo una larga fila en un banco en la localidad de San Justo. Muchos usuarios de Instagram criticaron al ganador del "Súper bailando" al ver que el hombre mayor no tenía ningún tipo de protección y estaba esperando para cobrar su jubilación. El conductor manifestó su enojo y, publicó su descargo en la red social del pajarito.

Las cámaras de Nosotros a la mañana estaban mostrando las interminables colas de jubilados en distintas entidades bancarias, y durante el móvil identificaron un rostro familiar: "Acabamos de ver al abuelo de Nico Occhiato en la fila, pero no quiso hablar". Las imágenes rápidamente se viralizaron y despertaron una ola de críticas hacia el exnovio de Flor Vigna .

"Avisénle a Occhiato que mientras él publica tonterías en Instagram su abuelo anda sin barbijo ni nada haciendo la fila en el banco, y lo mostraron en la tele", escribió una usuaria. Ante este tipo de comentarios, el conductor de Todo puede pasar escribió: "A todos los que me escriben porque mi abuelo estaba en la fila de un banco para cobrar la jubilación: ¡Ya lo sé! ¡Ya lo vi! Y a mí me enfurece y me pone mucho más triste que a todos ustedes ". Y agregó: "Todo el que tenga un familiar mayor debe saber lo difícil que es hacérselos entender que no tienen que salir. En nuestro caso, hasta nos mienten".

Recordemos que los abuelos Concepción y Victorio se hicieron conocidos por su participación en las previas de su nieto en el "Súper Bailando". En las siguientes líneas Occhiato aseguró: "Todo el tiempo estamos en contacto con ellos. Mi hermano y mi mamá les hacen las compras y se las dejan en la puerta. Yo los llamo todo el tiempo y por ejemplo nos habían dicho que no iba a ir al banco pero nos mienten para dejarnos tranquilos. En algunos puntos se nos hace incontrolable ".

Occhiato enfatizó que "muchas personas grandes no comprenden la gravedad de la situación", y agradeció la preocupación de los usuarios por su familia: "Hay que intentar siempre hablarles con amor porque, en definitiva, hay que estar en su lugar. Ya hablamos con él nuevamente y parece haberlo entendido ".