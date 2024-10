El escalofriante relato del actor Jack Merrill sobre su encuentro con el asesino serial John Wayne Gacy: “Me secuestró y me violó”

John Wayne Gacy fue uno de los asesinos en serie y agresores sexuales más cruel y sanguinario de la historia de los Estados Unidos. Se lo llamó “el Payaso asesino”, porque trabajaba como animador de fiestas infantiles disfrazado de payaso. Entre 1972 y 1978 violó y mató al menos a 33 hombres jóvenes, y a 26 de ellos los enterró bajó el piso de su propia casa. Si bien murió en 1994, su nombre volvió a los principales medios estadounidenses este jueves, luego de que un actor revelara que fue secuestrado, violado y amenazado con una pistola por él a finales de los años setenta, apenas siete meses antes de que el criminal fuera apresado .

Jack Merrill, conocido por su participación en las series televisivas La ley y el orden y Grey’s Anatomy compartió su historia, casi cinco décadas después de que se produjera su fatídico encuentro con Gacy. En una entrevista publicada por People, el intérprete recordó que había salido de practicar natación en la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes ubicada en Chicago y mientras caminaba por la calle, un auto se acercó. Abordo estaba Gacy. El auto se detuvo y sin bajarse del vehículo, el “Payaso asesino” le preguntó si quería que lo llevara. Merrill lo pensó, terminó aceptando no demasiado convencido y se subió. Allí comenzó una pesadilla que podría haber terminado de la peor manera.

“A las pocas cuadras, se detuvo y me preguntó si alguna vez había consumido popper [una droga recreativa compuesta por nitrito de amilo que inicialmente se usó como vasodilatador y a partir de los años setenta también comenzó a utilizarse para relajar los músculos lisos]. Sacó una botella marrón, echó un poco de líquido en un trapo y me lo metió en la cara”, recordó el actor, que en aquel entonces tenía 19 años. “Me desmayé. Y cuando recobré el conocimiento, estaba esposado ... Lo siguiente que supe, fue que estábamos afuera de su casa”, siguió su relato.

Merrill admitió que era un adolescente “débil” y que no quería “hacer enojar” a Gacy, un hombre corpulento de 36 años, porque le parecía “peligroso” . Por eso, según recordó, trató de “no complicar las cosas y actuar como si todo estuviera bien” para sobrevivir. “Si me hubiese resistido, estaría muerto. No tengo ninguna duda”, sumó.

El actor, ahora de 65 años, rememoró que Gacy le quitó las esposas una vez que entraron a su casa. Allí bebieron cerveza y fumaron marihuana, en medio de un clima de extrema tensión. Luego, el Payaso Asesino volvió a ponerle los grilletes y lo arrastró por el piso. “Me colocó un artefacto que había armado él mismo alrededor del cuello. Tenía cuerdas y poleas, y lo pasaba por mi espalda y por mis manos esposadas de tal manera que si me resistía, me ahogaba. En un momento dado lo hice y comencé a perder el aire”, recordó.

Merrill, quien también actuó en Sex and the City y Hannah Montana, reveló que Gacy luego le metió una pistola en la boca y lo violó en un dormitorio. “Sabía que si peleaba con él, no tendría muchas posibilidades de salir vivo”, continuó. “ Nunca me asusté ni grité. También sentí pena por él de alguna manera, como si no quisiera necesariamente estar haciendo lo que estaba haciendo, pero no podía parar ”, aseguró.

Pasaron horas, según Merrill, antes de que Gacy se cansara y dijera: “Te llevaré a casa”. “Me dejó no muy lejos de donde me había recogido y me dio su número de teléfono. Por supuesto que lo tiré en el inodoro una vez que llegué a casa”, relató. “No llamé a la policía. En ese momento no sabía que era un asesino”, explicó.

Más tarde, ese mismo año, Merrill leyó en el Chicago Sun-Times que se habían encontrado cadáveres debajo de la casa de Gacy. El asesino fue posteriormente arrestado y condenado en 1980 antes de ser ejecutado en 1994.

