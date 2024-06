El especial regalo que llevó Malena Guinzburg al Vaticano, la llamativa respuesta del Papa y el encuentro con Jimmy Fallon

Escuchar

El Papa Francisco le dio la bienvenida esta mañana a un grupo de destacados comediantes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O’Brien, Chris Rock y Whoopi Goldberg son apenas algunos de los más de cien artistas que se reunieron con el sumo pontífice con el objetivo de “celebrar la belleza de la diversidad humana”. Malena Guinzburg fue la única representante argentina convocada para el evento y compartió un divertido momento junto al Papa quien además le encomendó una mensaje para la Argentina.

A las 8.30, el papa Francisco recibió a los humoristas y cada uno contó con un momento personal con el fin de entregarle un obsequio e intercambiar algunas palabras. Cuando llegó su turno, Guinzburg se acercó a su Santidad y le regaló alfajores , “porque es una comida dulce que supongo que si acá no la tiene la debe extrañar”, aseguró la comediante. Además, la artista le consultó al Papa qué mensaje le gustaría enviarle a la Argentina: “Que defiendan la nobleza del país”, respondió el Papa.

El encuentro que tuvo lugar en el Palacio Apostólico y tuvo como objetivo “establecer un vínculo” entre la Iglesia católica y los artistas para “celebrar la belleza de la diversidad humana” SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

La silla de Guinzburg estaba ubicada al lado del comediante de Hollywood Jim Gaffigan y eso la entusiasmó: “¿Entienden esto?”, exclamó sorprendida al reconocer la cercanía con uno de sus ídolos. Una vez que el Papa ingresó al salón y fue ovacionado con un fuerte aplauso, le dedicó unas palabras a la delegación y luego le dio inicio al exclusivo encuentro mano a mano con cada uno de los invitados.

Guinzburg dejó inmortalizado el momento que compartió con el Papa en un video que publicó en su perfil de Instagram. “Qué locura todo. Un encuentro con humoristas de todo el mundo, incluidos ídolos que tengo hace años. Después subo las fotos y vídeos con todos los que choluleé. Acá llevándole los alfajores y pidiéndole un mensaje para la Argentina”, escribió, entusiasmada, la humorista debajo de la publicación.

“ Te traje unos alfajores que seguro extrañás un montón, estos son los nuevos con sal y estos sin ”, disparó Malena. “¿Me puedo comer los dos?”, respondió el Papa Francisco, simpático. Por último, la humorista le pidió un mensaje para su país y el mandatario religioso le tomó la mano y contestó: “Que defiendan la nobleza del país”.

Una vez finalizado el encuentro, la humorista aprovechó para recorrer el Vaticano, filmó las instalaciones y también probó el catering que tenían preparado para todos los invitados. “Ya estamos conociendo el museo. Acabo de escuchar a una guía, estoy en la sala de las Musas en la Capilla Sixtina”, le explicó Guinzburg a sus seguidores.

Jimmy Fallon, simpático, junto al Papa Francisco HANDOUT - VATICAN MEDIA

Guinzburg no solo compartió a través de sus historias de Instagram el minuto a minuto del evento con el sumo pontífice en el Vaticano, sino que también publicó detalles inéditos de la previa y momentos divertidos junto a las personalidades destacadas que la acompañaban.

Uno de los momentos más esperados por la humorista fue el saludo con Jimmy Fallon. Una vez que lo encontró, encendió la cámara de su celular en modo selfie, se filmó junto al presentador y le pidió que le envíe un saludo a la Argentina. La respuesta de Fallon fue completamente inesperada: mandó un saludo a nuestro país, si no que también aprovechó para entonar una estrofa de “Don’t Cry for Me, Argentina ”.

Cuando Guinzburg conoció la lista de invitados, se entusiasmó con la talla de las figuras con las que fue convocada para la experiencia. “ Apenas leí los nombres de los convocados me alegré mucho en haber aceptado porque me di cuenta de que era algo muy grosso. No sabía si había alguien más de la Argentina en la lista porque no me decían nada. Estoy muy contenta”, le comentó la artista a LA NACIÓN, horas previas al encuentro.

La convocatoria incluyó a comediantes estadounidenses (Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Whoopi Goldberg, James Martin, Tig Notaro, Chris Rock y Conan O’ Brien), brasileros (Fabio Porchat, Cristiane Werson), ingleses (como Stephen Merchant, de The Office), mexicanos (entre los cuales está Florinda Meza, conocida como Doña Florinda y expareja de Roberto Gómez Bolaños), colombianos, alemanes, polacos, españoles (Cristina Castaño, Belén Cuesta Llamas, Sara Escudero Rodríguez y Victoria Martin), portugueses, suizos, timoreses, irlandeses y el grupo más grande (dos tercios de los participantes) eran de Italia.

Whoopi Goldberg en el Vaticano junto al Papa Francisco. La audiencia fue organizada conjuntamente por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, y contó con más de 100 comediantes SIMONE RISOLUTI - VATICAN MEDIA

En reiteradas ocasiones, el papa Francisco destacó el rol del humor en la sociedad. Durante una entrevista con el canal de televisión italiano TV2000 señaló que reza diariamente según las palabras de santo Tomás Moro, y que le pide al Señor que le conceda el sentido del humor. Y eso no fue todo: durante su encuentro en junio de 2023 con artistas en la Capilla Sixtina, el Papa expresó su mirada sobre los humoristas, incluidos actores, artistas, caricaturistas y escritores y aseguró que tienen “la capacidad de idear nuevas versiones del mundo”, y que a menudo lo hacen con ironía, que es una “virtud maravillosa”. Además, en aquella ocasión, apuntó que, “después de todo, la Escritura misma es rica en momentos de ironía”.

