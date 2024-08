El esposo de Lizy Tagliani habló del proceso de adopción y del apodo elegido para su hijo

Escuchar

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot anunciaron esta semana que se convirtieron en padres de su hijo adoptivo, Tati. Después de que la conductora compartiera la noticia a través de un emotivo mensaje en las redes sociales, la pareja de la conductora reveló detalles acerca de cómo vivieron el proceso de adopción.

En diálogo con el programa A la Barbarossa (Telefe), Nebot relató los distintos momentos que tanto él como Lizy sortearon antes de poder finalmente concretar su sueño e iniciar una nueva vida en familia, ahora con la llegada de un pequeño.

“La verdad es que estamos muy emocionados; son días muy intensos, muy lindos . Estamos felices, pero muy revolucionados, acomodándonos con todo. Incorporando a Tati a la familia poco a poco”, relató el marido de la humorista.

En cuanto al proceso de vinculación con el pequeño, contó que “se dio mutuamente”. Y destacó: “Vinculamos muy bien, fue rápido. Cuando me sonó el teléfono, atendí y me avisaron, estaba muy, pero muy emocionado. En ese momento, no sabés qué preguntar, ellos te llaman y no te pueden dar datos del chico, solo te dicen: ‘Quedaste seleccionado, tenés que ir tal día’; yo no podía esperar a contarle a mi esposa”, apuntó.

Nebot explicó entonces que “automáticamente” llamó a Lizy. “No me atendía, por lo que le mandé un mensaje de WhatsApp y le puse: ‘Tengo una noticia para contarte, nos llamaron’, y ahí ella me devolvió el llamado. No podíamos creerlo . Fue todo muy lindo, todo el proceso fue hermoso. Fue muy fuerte: uno no sabe qué hacer. No sabés si correr, abrazarlo, llorar”, mencionó.

El esposo de la conductora destacó, además, el apoyo recibido durante el primer encuentro con el nene. “El trabajo de todo el equipo donde estaba Tati es excelente y prepararon toda la situación para que saliera lo mejor posible”, añadió.

Sobre el proceso de adopción, Nebot también dijo: “Te llaman del juzgado porque, como dijo Lizy, buscan una familia que se adecúe al chico. Estuvimos dentro de una lista con varias familias, tuvimos distintos pasos para cumplir y esperar. Son procesos que hay que esperar. Hay entrevistas con psicólogos, entrevistas con asistentes sociales y, bueno, finalmente quedamos nosotros y se produjo la vinculación”.

En cuanto al nombre que la pareja eligió para el nuevo integrante, Nebot explicó el origen del apodo que le asignaron y que busca preservar su identidad. “Ya lo teníamos porque resulta que a mí de chico me decían ‘Tati’ y, bueno, decidimos llamarlo así”, compartió.

“El amor más grande”

Tras el emotivo posteo que Tagliani hizo en su cuenta de Instagram relatando la extrema felicidad que vive la pareja por esta nueva etapa en familia, muchos amigos y colegas del medio felicitaron a la pareja. Entre otros famosos, Verónica Lozano expresó: “¡Amor del bueno, amor que sana y salva! Los quiero. Tía Vero”. Damián Betular, en tanto, agregó: “Ay, cómo los quiero”.

Wanda Nara, que se hizo muy cercana a Tagliani cuando trabajaron juntas en el reality ¿Quién es la máscara? (Telefe), sostuvo: “¡Amiga, qué felicidad! Me muero por conocer al nuevo integrante de tu hermosa familia. Los amo”. Asimismo, Nicole Neumann, íntima amiga de la actriz, reparó: “¡Qué lindo Lizchu! ¡A ver cuándo viene a jugar con Cruz! ¡Lo mejor en este nuevo camino y todo el amor!”

“Amor total”, comentó Julieta Nair Calvo y Barby Franco agregó: “Ay, como los quiero”. Quien también reaccionó fue Ángela Leiva: “Feliz amor Lizy”. Melody Luz comentó: “Muchas felicidades. Te merecés todo”, mientras que Magui Bravi agregó: “Qué alegría Lizy, todo el amor del mundo para ustedes”. ¡Qué emoción!”, escribió Isabel Macedo, mientras que Araceli González sumó un “hermoso” junto a varios emojis.

En relación con el especial momento, Tagliani destacó: “Y de repente conocimos otro amor, distinto, único, enorme. El amor más grande con el que nos pudimos topar. Estamos felices de ser tu familia, tu nueva vida, la oportunidad de construir junto a vos un camino. Comienza un viaje largo en el que fundamentalmente les pedimos a todos que cuiden cualquier detalle de la vida de nuestro bebé , es importante para él y para este proceso”.

LA NACION

Temas Lizy Tagliani