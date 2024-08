El fuerte descargo de Gloria Carrá tras descubrir que no fue nominada a los Martín Fierro: “Alguien de Aptra me debe odiar”

Escuchar

La televisión a color tuvo una nueva versión de Jacinta Pichimahuida, esta vez interpretada por Cristina Lemercier. Todas las tardes, los chicos de aquella generación seguían las aventuras de aquella Señorita maestra y de su grupo de alumnos. Y entre todos los pequeños actores que formaban parte del elenco, una se destacaba por su frescura y por su nivel interpretativo: Gloria Carrá, la intérprete que le prestaba su cuerpo a Meche, la más divertida y bromista del grupo.

Ese fue solo el puntapié de una carrera tan exitosa como popular. Después, Carrá le prestaría el cuerpo a la solidaria Lili de Estrellita mia, a Carolina, la segunda hija de Rodolfo Bebán en la exitosa comedia Los otros y nosotros. Y, con Evelyn, su personaje en La Banda del Golden Rocket, se convertiría en una de las actrices jóvenes más conocidas y valoradas.

Después, llegarían su primer protagónico excluyente en Aprender a volar y una serie de malvadas antológicas que comenzó con su rol de Mariana en Hombre de mar, Gladys, de 100 millones, Virginia, de Culpable de este amor; Graciela, de Ambiciones; Blanca, de Patito Feo y su impecable María Eugenia, de Para vestir santos. También interpretó a mujeres atribuladas en Mujeres asesinas, Tiempos compulsivos, Televisión por la inclusión, Sin condena, Historias de corazón, Señores Papis, hasta que, en 2023, se puso en la piel de Sara Woodward de Machado, la mujer intolerante, aburrida, alcohólica y adúltera del médico militar interpretado por Federico D’Elía en la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza.

Aquel rol fue, sin dudas, el más comentado de toda la novela. La actriz supo darle matices indispensables para que aquel personaje oscuro y huraño se convirtiera en una criatura querible. De hecho, las escenas que Carrá compartía con Marina Castillo, la mucama Doris en la trama, fueron ganando protagonismo dentro de la historia hasta convertirse en uno de los momentos más esperados por los televidentes.

Sin embargo, cuando Aptra dio a conocer el listado de nominados a los premios Martín Fierro, a muchos les sorprendió la ausencia de Carrá en las ternas. Es que, en un año con poca ficción televisiva, su interpretación fue una de las más elogiadas y comentadas. Una de las sorprendidas fue la misma actriz, que hizo un descargo al respecto en su cuenta de Instagram.

“Bueno, estoy haciendo este video porque pasó durante muchos años y antes uno no tenía una red como ahora para poder hacerlo, para poder exponer algunas cosas. Acabo de enterarme de que salieron las listas de nominados a los Martín Fierro. No me sorprende no estar nominada. No es de agrandada. No lo estoy diciendo porque no me nominaron, sino porque mucha gente me conoce y trabajo desde hace 42 años ”, explica la actriz, mirando a cámara.

Y continúa: “Creo que me nominaron una sola vez y se lo dieron a una persona desconocida en aquel momento. Y ahora, mi personaje de ATAV, Sarita, no está nominado... Era para compartirlo por acá y para no sentirme tan... No sé... Es raro. Lo quería compartir”.

Luego, la actriz aclaró: “Para mí, igual, la satisfacción más grande son todos los comentarios que me han dejado ustedes. Y tenía ganas de compartirlo, porque como me pasa siempre imagino que alguien de Aptra me debe odiar, o no ven mis trabajos... Bueno, no sé. Esas cosas de la vida ”.

“Gracias por acompañarme siempre, en tantos años de carrera. Y no necesito ningún premio, pero lo quería decir, porque son muchos años. También me pasó cuando hicimos Para vestir santos, María Eugenia no solo no estaba nominada, porque ponele que no les gustó... ¡Ni me invitaron! Y el programa en ese momento ganó el Martín Fierro de Oro. Y mi personaje, era importante ”, disparó.

Y finalizó: “No tenía ganas de callarme y lo quería compartir. Beso grande y gracias por acompañarme siempre. Para mí, lo más importante es que ustedes vean mis laburos. Así que nos seguimos viendo por acá”.

Su descargo generó una serie de comentarios de apoyo de seguidores y colegas. Una de las actrices que también se mostró sorprendida por la omisión fue Marina Castillo. “¡No puede ser! Es totalmente injusto. La rompiste. Hacías drama, humor... ¡Un personaje adorable! Sos gloriosa, Glo. ¡No necesitás Tinchos que te premien! ¡Te adoro Sarita!”, expresó su compañera de elenco en ATAV 2.

También comentó al respecto Jorgelina Aruzzi: “¡Qué locura! Ese personaje era genial, como todo lo que hacés. Te amo, amiga”. Y Adriana Salonia se sumó a su planteo: “¡Yo te veo siempre y me encantás! Sos una actriz extraordinaria y la rompiste toda con Sarita. Excelente. Te adoro y te admiro. Con el tema de las invitaciones al Martín Fierro, no estás sola. Tampoco me invitaron por El primero de nosotros y luego vi que estaba todo el elenco menos yo ”.

Griselda Siciliani:, en tanto, indicó: “Meche, Evelyn, María Eugenia, Sarita... Por lo menos estos cuatro personajes para mí son inolvidables, hipnóticos, icónicos. El Oscar para vos, amiga, inspiración total. Te admiro. Te quiero”. Y Julieta Díaz, agregó: “ ¡Sos tan maravillosa en todos tus trabajos! Estoy de acuerdo. Muy bien decirlo ”.

También le mostraron su apoyo Luana Pascual, Maida Andrenacci, Miss Bolivia, Lorena Meritano, Water Quiroz y Fernanda Caride, mientras que Paola Krum indicó: “¿Qué? ¡Jodeme! Sos la mejor actriz del mundo”.

Otra de las actrices que comentó al respecto fue Carla Peterson, su compañera de elenco en Tiempos compulsivos: “Soy fan tuya desde que me regalaron un televisor color. ¡La mejor!”. Fena Della Maggiora no solo le manifestó su admiración, sino que desandó su propia historia con el premio otorgado por la institución presidida por Luis Ventura: “Glo, no hace falta ningún Martín Fierro amañado. Sos una actriz del carajo y una gran música, además. Lo que vale es la obra, lo demás es puro marketing... Yo tengo el récord de Martín Fierro no ganados: ¡tres! Duermo tranquilo, yo sé que lo que hacemos está bueno, eso es lo que importa. Bezo, abrazo y amor”.

