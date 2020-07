El fuerte reclamo en las redes de Pablo Layus a América

El fuerte reclamo de Pablo Layus a América en las redes Crédito: Instagram

Debido a las medidas de aislamiento adoptadas para frenar el avance de la pandemia de coronavirus, la mayoría de los argentinos se ven obligados a permanecer en sus hogares. Sin embargo, a una minoría se los consideró "esenciales", debido a la importancia de sus funciones y, por eso, pueden seguir con sus labores trasladándose a sus lugares de trabajo. Conductores y cronistas de los noticieros pertenecen a ese último grupo.

Pablo Layus es uno de los cronistas que, en los distintos programas de América, se encarga de llevar la información desde el lugar en el que ocurren los hechos. Su desempeño mereció una mención en Twitter de su antiguo jefe, Jorge Rial, quien destacó sus coberturas y recordó que el periodista cordobés también tiene una familia a la que debe cuidar.

Pero, a juzgar por una serie de mensajes que Layus compartió en aquella red social, no todos en América valoran su trabajo de la misma manera. "El de la mano sosteniendo el micrófono soy yo, también hice un par de preguntas pero a América TV no les parecieron importantes", comentó el cronista, retuiteando una nota compartida por el canal en las redes. Luego, redobló la apuesta en otro de los posteos del canal: "Y seguimos sin nombrar a los cronistas, pareciera que fuera el sitio de la competencia".

Además de dar cuenta de cómo se vive la cuarentena en la Ciudad y de cubrir casos policiales, Layus también se cubrir hechos de interés general. Por eso, fue quien entrevistó a la madre de Samanta Casais, la frustrada ganadora de Bake Off Argentina, antes de la polémica final. "Les cuento que el que convenció a la madre de Samanta, tocó el timbre y estuvo más de 40 minutos con ella fui yo. Se los digo porque los chicos de las redes a veces se olvidan de ese detalle", escribió, también, en otra de las publicaciones del canal en la que se reproducía aquella entrevista, sin nombrarlo.

Ante la insistencia de sus seguidores, Layus explicó cuál cree que es el motivo por el que no se reconoce su trabajo en las redes de América. "El canal es de primera. No me quieren en esta cuenta, les debe joder la tonada", aseguró.