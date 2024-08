El glamour de Valeria Mazza en Marbella: fue la conductora de una gala de estrellas, se sacó una selfie con Will Smith y cantó con Carlos Vives

Escuchar

Valeria Mazza está disfrutando del verano en el hemisferio norte, ya sea en plenas vacaciones en la playa, desfilando por las alfombra rojas en eventos o simplemente realizando tareas cotidianas en familia. En Marbella, España, varias celebridades asistieron a la gala benéfica anual de Starlite 2024 y la supermodelo argentina fue convocada como maestra de ceremonia.

La velada solidaria, que reúne a personas de todas las comunidades empresariales, sociales y culturales para recaudar fondos para la fundación, llenó de glamour la costa andaluza. Hasta allí se acercó la rosarina junto a su esposo, Alejandro Gravier, entre tantas otras celebridades internacionales como Antonio Banderas, la empresaria española Sandra García-San Juan, Carlos Vives y Will Smith.

“Un año más acompañando a la Fundación Starlite en una noche inolvidable llena de emociones, música, humor en compañía de amigos y familia”, escribió Mazza sobre el evento en Marbella STARLITE

Los anfitriones del evento, Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, se mostraron muy entusiasmados con la participación de Mazza y del humorista Carlos Latre en la conducción del evento. La top model, que presidió la gala con sofisticación, compartió la noche junto a su familia. Además de la mirada siempre atenta y cariñosa de su marido, Mazza fue acompañada por sus hijos. Benicio Gravier, el tercer hijo de la modelo, aprovechó la ocasión para mostrarse públicamente con su novia Lola Malm Green, con quien mantiene una relación desde el año pasado.

La mayor prioridad de Valeria Mazza y Alejandro Gravier son sus hijos. No solo Benicio disfrutó del evento junto a sus padres y su pareja: el primogénito Balthazar, que es ingeniero industrial y reside en Madrid, se mostró sonriente junto a su familia y la joven Taína, de 16 años, posó compinche junto a su madre ante los flashes de la prensa. La benjamina está dando sus primeros pasos en el mundo de la moda y se luce como cantante: en 2022 debutó en el festival Warmichella, en San Fernando. Tiziano, de 22 años, es un reconocido deportista de elite en el mundo del esquí y fue el único de los cuatro hermanos que no pudo asistir al evento.

¡Compinches! Valeria Mazza disfrutó junto a su pequeña Taína, de 16 años, del gran evento en Marbella STARLITE

Si bien la presencia de Will Smith causó sensación, la gala también se lució con emotivos momentos como la entrega de los Premios Solidarios Gala Starlite 2024 con los que se reconoció la labor de destacadas personalidades -como el artista colombiano Carlos Vives y Javier ‘Pupi’ Zanetti- por su participación en distintos proyectos solidarios. “No puedo creer que sea Will Smith el que me entrega el premio hoy”, señaló emocionado Carlos Vives.

La gala no fue el único evento importante para el clan Mazza-Gravier. Este lunes, la supermodelo compartió en sus redes sociales videos dedicados su marido, que cumplió 62 años. El festejo, íntimo y cálido, contó con invitados especiales como Carlos Vives y su esposa Claudia Elena, y Sandra Starlite. En la publicación se puede apreciar cómo el músico colombiano entonó el “feliz cumpleaños” con su guitarra. “¡Qué lujo!”, comentó Mazza.

La pareja se mostró muy enamorada. Y es que desde que se conocieron en un desfile de Roberto Giordano en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, en febrero de 1990, cuando ella tenía 18 años, Valeria Mazza nunca se separó de Alejandro Gravier. Fanático de los deportes, Gravier no dudó a la hora de acompañar a Valeria en su carrera como modelo y, poco a poco, se convirtió en su manager. Se casaron el 9 de mayo de 1998, en la basílica del Santísimo Sacramento, en la Ciudad de Buenos Aires.

LA NACION