¡Ouch! Leonardo DiCaprio se divertía jugando vóley en la playa, hasta que recibió un golpe en la cara que se convirtió en meme instantáneo Foto: Grosby Group

Gwyneth Paltrow y su marido, Brad Falchuk, continúan de vacaciones en Italia, y acá se los puede ver muy mimosos en Florencia Foto: Grosby Group

Sienna Miller, Naomi Watts y Annabelle Wallis, en la premiere de la serie de Showtime que protagonizan, The Loudest Voice Foto: Grosby Group

La rapera Cardi B, rodeada de fotógrafos y de fuerzas de seguridad al ingresar al Tribunal donde se declaró inocente tras ser denunciada en la Justicia por agresión por dos mujeres Foto: Grosby Group

Nicole Kidman no descansa, y aquí la vemos filmando The Undoing, la miniserie de Susanne Bier para HBO, producida por David E. Kelley, el creador, justamente, de Big Little Lies Foto: Grosby Group

Eva Longoria, muy feliz de compartir un día en Disney con su hijo Santiago Foto: Grosby Group

¿Quién es? La joven Suri Cruise, hija de Tom y Katie Holmes, quien de manera muy educada levanta lo que su perro deja atrás en un día de paseo por el parque Foto: Grosby Group

En un día de entrenamiento captado por los flashes, Jonah Hill dejó a la vista todos sus tatuajes Foto: Grosby Group

Mamá feliz. Angelina Jolie, de paseo con su hija Vivienne en Los Ángeles Foto: Grosby Group