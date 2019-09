Tomás Kirzner brindó su opinión sobre las declaraciones que hizo su madre esta semana Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Esta semana, la actriz Araceli González fue noticia como consecuencia de unas declaraciones que brindó a una revista semanal sobre un conflicto latente desde hace años que mantiene con Adrián Suar, su exmarido, por la división de bienes.

"Quiero contarles veinte años de mi vida. Durante todo ese tiempo vieron a una mujer que iba y venía, que trabajaba hasta el desmayo, que rió y que lloró, a veces entera, otras desestabilizada. Y ya es hora de decir la verdad", dijo la actriz, en alusión a "una lucha definitiva, ni más ni menos que por lo que me corresponde".

Según Araceli, desde el momento de su divorcio, nunca obtuvo la división de bienes. "He firmado papeles que me mostraban, hubo 'arreglos' nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto, pero hasta aquí llegué. Siempre he dicho que denunciar protege, que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la p... y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad", contó González en una entrevista con la revista Gente, en su última edición impresa.

Desde el entorno de Adrián Suar, la versión es otra. Fuentes cercanas al actor y productor -quien se separó de Araceli en 2002 y se divorció en 2004-, le comunicaron a LA NACION que la división de bienes "se produjo en 2005 a través de abogados, cuando se llegó a un acuerdo", y que "todo se hizo en regla". Por otro lado, añadieron que en caso de que alguna vez se tome la decisión de vender Polka Producciones, "el 5% le corresponde a Araceli" porque así se había acordado.

La palabra de Tomás Kirzner, hijo de los actores. En diálogo con el ciclo Modo Sábado, emitido por Nacional AM 870 y conducido por Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, "Toto" habló sobre las declaraciones de su madre, pero antes hizo hincapié en que tanto ella como su papá siempre intentaron no meterlo en el medio, y lidiaron con las situaciones "como adultos".

"Son cosas de matrimonio...lo único que me relaciona a todo esto es que soy hijo de los dos. Yo cumplo mi rol. Si tienen problemas, ya lo arreglarán", manifestó, y añadió que su madre "es una persona que puede hacer lo que quiera, los dos tienen criterios distintos y yo soy consciente", concluyó el actor de Argentina, tierra de amor y venganza, quien comparte elenco con su novia, Minerva Casero.

"Estamos muy bien, nos vemos desde hace mucho y nos amamos desde hace mucho", reveló sobre la relación que marcha sobre ruedas.