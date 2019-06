Me gusta Me gusta

El cantante le rindió tributo a la actriz, con una remera de su personaje en E.T., la emblemática película de Steven Spielberg de 1982 Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Olivia Munn, en la presentación de The Rook, la flamante serie sci-fi del canal Starzplay Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Ya repuesto de sus problemas de salud, Mick Jagger es fotografiado al bajar del avión en Nueva York, donde celebró el Día del Padre Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

En primera fila. Maluma y la modelo Gigi Hadid, disfrutando del desfile del artista, diseñador y DJ, Heron Preston Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Las estrellas son como nosotros. Sharon Stone pasó por la pedicura, en un día de relax Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Diosa como siempre, Rihanna se llevó todas las miradas en la presentación en Nueva York de la nueva colección de su marca fashion, Fenty Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Mamá compinche. La exFriends Courteney Cox cumple el pedido de su hija Coco, y le saca una foto junto a una amiga Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

¿Adivinan quién es? Es Katy Perry, de compras, y con el anillo de compromiso de Orlando Bloom en primer plano; recientemente, la cantante se amigó con su colega, Taylor Swift, y participó del video de la artista, You Need To Calm Down Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION

Tras su repentina separación de Bradley Cooper, a la modelo Irina Shayk se la pudo ver de paseo con la hija que ambos tienen en común, Lea Foto: Grosby Group - Fuente: LA NACION