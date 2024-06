El impactante nuevo look de Emilia Attias y el elogio de La China Suárez

Escuchar

En el mes mayo, la modelo y actriz Emilia Attias anunció que se separaba de Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim. En medio de rumores diversos y luego de una extensa relación de dos décadas, en aquella oportunidad el humorista rompió el silencio y aseguró que se separaron “en los mejores términos”. A principios de este mes, ella asistió junto a su hija al estreno de la obra Mi villano favorito. Inevitablemente, la prensa les consultó sobre su nueva realidad. “Traté de enfocarme solo en mi vida privada y trabajando internamente para poner las cosas en orden, de la puerta para adentro”, confesó y reconoció que ellos no habían decidido que el tema tomara estado público. Con la llegada del invierno, desde su cuenta de Instagram dio a conocer un nuevo look que incluye un color de cabello de rubio más intenso y extensiones.

La nueva imagen de la modelo la tituló con la palabra “Ninfa”, como parte una producción de fotos para una línea de ropa. Sus seguidores, asombrados por su nuevo aspecto, salieron a felicitarla inmediatamente superando más de 70.000 “me gusta”. Hay comentarios de todo tipo. Los que aseguran verla “más linda ahora que cuando estaba en Casi ángeles”, quienes recordaron su paso por el programa Resto del mundo y alguien que asegura que “la soltería le pegó fuerte”.

Una de las seguidoras que salió a elogiarla fue la China Suárez Instagram @emilia_att

Entre la catarata de comentarios, María Eugenia “La China” Suárez fue tan escueta como contundente. “Mi amor”, escribió, acompañando sucomentario con un emoji de una rosa. Ambas fueron protagonistas de aquella serie de Cris Morena que se convirtió en un verdadero fenómeno de público. Ambas fueron protagonistas de ese éxito junto a figuras actuales de enorme relevancia como son Lali Espósito, Peter Lanzani, Mariano Torre, Nicolás Vázquez, Gastón Dalmau, Gimena Accardi y Nicolás Riera, entre tantos otros. De hecho, a 14 años del aquel fenómeno de Telefe, Cris Morena juntó en diciembre de 2022 a algunos de ellos para realizar un especie de homenaje a esa serie convertida en objeto de culto para los jóvenes. “Éramos muy jóvenes aunque parecemos adultos, pero Emi Attias tenía 19 años y yo 21 años. Fue todo mucho, muy hermoso y muy grande para nosotros, que nos quedará en el recuerdo siempre”, reconoció Gimena Accardi, quien participó de aquel encuentro junto a su pareja, Nico Vázquez.

A tantas vidas de aquella serie, la nueva imagen de la actriz y modelo tiene algo de reafirmar su nueva etapa luego de separarse del Turco Naim. “Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, se produjeron desgastes y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa y una hija que es lo más lindo que nos dio la vida”, aseguró el humorista en su oportunidad tratando de dejar de lado una serie de rumores que circularon, como un supuesto affaire de la modelo con Nicolás Francella, tras conocerse la ruptura de la pareja.

Emilia Attias, en una de las imágenes que subió a su cuenta de Instagram Instagram @emilia_att

Hace un mes, en sus redes, Emilia Attias escribió un largo mensaje. “Por suerte sabemos quienes somos. Y qué suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dio lugar al resentimiento, al enojo. Te espera todo lo grande. Desplegar ese magnetismo. Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan. Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos”, sostuvo en otro posteo suyo que fue acompañado por miles de sus seguidores.

Su testimonio fue acompañado por una sugestiva imagen en la que ambos aparecen en el interior de una enorme piscina vacía.

LA NACION