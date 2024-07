El imperio de los Beckham, una pareja “a prueba de todo” tras 25 años de matrimonio

Escuchar

En los noventa tenías que vivir encerrado en una jaula para no reconocer el rostro de Victoria Adams (Harlow, Essex, 50 años). David Robert Joseph Beckham (Londres, 49 años) aún no se había consagrado como la viva imagen del futbol británico, pero sí sabía con certeza que quería casarse con esa cantante que veía habitualmente en televisión. La figurante más elegante de las Spice Girls conoció a su marido durante un partido benéfico del Manchester United, equipo donde el deportista debutó como futbolista profesional. “Fue amor a primera vista”, confesó la excantante en múltiples entrevistas, aunque no fue del todo así.

Victoria ya se había fijado en él, y era habitual verla en la tribuna durante sus partidos. Desde el primer minuto en el que la prensa hizo pública la relación sentimental, David y Victoria Beckham se convirtieron en uno de los negocios más fructíferos de Inglaterra. Han construido, a la par, una gran familia y una gran empresa. La mismísima Anna Wintour, editora jefe de la versión estadounidense de la revista Vogue, afirmó en el documental que estrenó la pareja en Netflix en 2023, que ella misma los puso en portada porque “cuando tienes dos personas igual de carismáticas aumenta el factor mediático”. El matrimonio más famoso de Inglaterra, con perdón de los royals, celebró el pasado 4 de julio sus bodas de plata en posesión de un imperio empresarial con ganancias multimillonarias que, hace 25 años, tan solo era un sueño. Pero, ¿cómo lo hicieron?

Victoria y David Beckham cumplieron 25 años de casados y lo celebraron con una foto muy top (Foto: Instagram/@davidbekham)

Está claro que un holding empresarial, una marca de ropa de alta costura, inversiones millonarias en empresas de cannabis medicinal, un equipo de fútbol en Miami, contratos millonarios con marcas como Adidas, Calvin Klein, Maserati o Electronic Arts, es mucho más de lo que cualquiera podría imaginarse de un joven proveniente de familia humilde, que allá por los noventa gastaba todo el dinero que llegaba a su cuenta en lujosos caprichos. El exfutbolista se convirtió a finales del milenio en el primero en firmar contratos con marcas, y él mismo admitió en varias oportunidades la despreocupación que sentía entonces por el dinero: “Firmé un contrato con Adidas por más 64.000 dólares y salí y compré un BMW M3... Por 64.000 dólares”. Ya fuera un coche o un reloj fastuoso, siempre ha mostrado un interés por el lujo y, como él dice, por “todo lo bueno”. Sus amigos validan esta actitud: “David recibía su sueldo un viernes y se lo gastaba todo el sábado y después se pasaba toda la semana esperando el siguiente sueldo para comprarse otra cosa”. Pero el jovencísimo Beckham ―fue benjamín del Manchester United de 1991 a 1993― poco tiene que ver con el magnate que es ahora.

David y Victoria: un ícono pop

Victoria y David Beckham, una de las parejas más prósperas del mundo, que mantiene su reputación, pese a todo

No es solo el dinero lo que convirtió a los Beckham en los dueños de una de las grandes fortunas del mundo. En el caso del matrimonio lo hace su tirón mediático y la buena consideración de la que gozan. Muchos los comparan con el matrimonio de Diana de Gales y Carlos III de Inglaterra. Pero no siempre fue así. El carácter temperamental de ambos los llevó a protagonizar las peores críticas de la opinión pública. Es difícil encontrar el motivo por el que siempre logran escabullirse y mantener su reputación . En 2023, con motivo del Mundial de fútbol de Qatar, el exfutbolista firmó un contrato millonario de 183 millones de dólares para promover el turismo en el país árabe y, a pesar de llevarse las peores de las críticas por hacer publicidad a un país plagado de discursos de odio, su reputación sigue como los chorros del oro.

Fue durante los meses que precedieron al enlace nupcial, hace 25 años, en el castillo irlandés de Luttrellstown, cuando las cosas se enturbiaron de más. Aunque la revista británica OK! pagó por la exclusiva de la boda más de millón de dólares a los novios, no todo lo que rodeaba a la pareja fue de color de rosas. No es nada nuevo que el entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, pensase entonces que Victoria era una amenaza para la carrera futbolística de su novio . El exdeportista perdió toda la buena consideración después de protagonizar la histórica patada a Diego Simeone, germen del fracaso de la selección inglesa en el Mundial de Fútbol de 1998. La lluvia de críticas se prolongó durante meses y David Beckham sufrió una feroz presión mediática, aparte de insultos y amenazas.

Dos tortolitos combinados; Victoria y David Beckham, en sus primeros años de amor Archivo - Archivo

“No comía, no dormía. Era un desastre. No sabía qué hacer”, confesó, también en su documental, el deportista, aunque siempre fielmente apoyado por su esposa, quien también atestigua que su marido estaba “clínicamente deprimido”. Como es común en el mundo del deporte, los mismos que lo criticaron lo volvieron a convertir en héroe nacional cuando marcó un gol definitivo ante Grecia que clasificó a Inglaterra en el Mundial de 2002. Ese evento supuso un antes y un después en su carrera, y lo llevó a ser el ídolo de muchos en el Reino Unido, pero también en el mundo. De villano a héroe nacional. Si el futbolista se rapaba, todos lo hacían. Si llevaba cresta, los niños también. Desde entonces, David Beckham ya no era un futbolista más, sino la viva imagen del éxito. Fue entonces, allá por 2003, cuando Isabel II condecoró al futbolista con la Orden del Imperio Británico. El primer ministro de entonces, Tony Blair (1997-2007), fue quien propuso a Beckham a recibir este honor.

Una presunta infidelidad

El fichaje de Beckham en el Real Madrid fue clave en lo que respecta a la fama y la fortuna del matrimonio. El fanatismo por ambos se hizo insoportable para Victoria, que ya fue reticente a mudarse a España. Su casa alquilada en la zona más exclusiva de La Moraleja era de lo mejorcito que se despachaba en mansiones por entonces en España, pero la ex Spice Girl anhelaba la gris Inglaterra. Además, la supuesta infidelidad de Beckham con una de sus ayudantes, Rebecca Loos, fue clave para que Victoria quisiera poner distancia . Pero, a pesar de los baches, fueron buenos años para su millonario patrimonio.

Victoria y David Beckham se casaron el 4 de julio de 1999 @victoriabeckham / Instagram

Los Beckham facturaron grandes cantidades de dinero antes de dirigirse rumbo a Los Ángeles. Solo en el equipo madrileño, en sus cuatro temporadas, generó unos beneficios de más de 600 millones de dólares solo por la venta de camisetas que llevaban su nombre y su dorsal, el número 23. Desde junio de 2003, cuando el club blanco pagó 36 millones por él al Manchester United, el Real Madrid generó unos ingresos de más de 400 millones de dólares. Su presencia catapultó al Madrid de por entonces como el club con más ingresos del mundo del fútbol. También es cierto que en el terreno de juego, los resultados no fueron los mejores.

Desde entonces, los éxitos económicos de la pareja han ido al alza. Durante las seis temporadas que jugó en el club Los Ángeles Galaxy, el mediocampista facturó 240 millones de dólares entre salario, patrocinios, apariciones y licencias, unos 40 millones de dólares al año, aunque solo marcó 20 goles. El convenio entre el Real Madrid y el equipo estadounidense se convirtió en uno de los fichajes más cuantiosos de la historia del futbol , convirtiendo a Beckham en uno de los jugadores más cotizados de por entonces. Su carrera culminó en mayo de 2013, después de 20 años y entre lágrimas. Beckham jugaba para el Paris Saint-Germain, y en su último partido fue sustituido y se retiró del campo llorando mientras era ovacionado por la afición y sus compañeros de equipo. En la temporada que jugó en el club parisino facturó más de 3 millones de dólares.

Una familia y una fortuna

Brooklyn Beckham junto a su esposa Nicola Peltz, su hermana Harper, David Beckham, Cruz y Victoria (Foto: Instagram @brooklynpeltzbeckham)

En paralelo, pero siempre de la mano, Victoria encabezó otros proyectos exitosos que aumentaron considerablemente la cuenta familiar. Siendo la más elegante de las Spice Girls, ganaba 76 millones de dólares al año y aún hoy siguen llevando la medalla al grupo femenino con más ventas de todos los tiempos . Pero además, participó como jurado en varios realities británicos, protagonizó las portadas de las revistas más prestigiosas y publicó libros: uno autobiográfico y otro relacionado con la moda, que también incluye consejos de su marido, ya que el matrimonio en sí mismo es considerado ícono pop. La facturación de la empresa de moda de Victoria alcanzó 74 millones de dólares en 2022, un 44% más que el año anterior. Por su parte , David centra sus esfuerzos en el Inter de Miami, equipo del que es copropietario y cuenta con reconocidos futbolistas como Leo Messi .

Cualquiera puede observar cómo los Beckham son imagen de un centenar de marcas. Sus cuentas de Instagram están rebosantes de publicidad. Él acumula 88 millones de seguidores y ella 33; pero el contenido es muy parecido. David prepara una pizza artesanal mientras vende una barbacoa o abre su chaqueta de terciopelo para mostrar los abdominales que aún conserva y vender una de las fragancias que lleva su nombre. La cuenta de Instagram de Victoria es parecida, pero su contenido se centra más en su propia marca. Sus bolsos y las prendas de ropa de primera calidad. En su página web, sus vestidos no bajan de los 600 dólares.

¿Juntos o separados?

Tras 25 años de matrimonio, Victoria y David Beckham son una de las parejas más emblemáticas del espectáculo @victoriabeckham/Instagram

El éxito comercial de la pareja es, por ende, indudable. Beckham Brand Holdings Limited, nombre con el que bautizaron a su conglomerado de empresas, obtuvo más de 22 millones de dólares de beneficio durante los 12 meses del último ejercicio (2023), según los datos que fueron publicados por el propio holding empresarial y consultados por el diario británico The Sun. Ni siquiera los estragos generados por la pandemia los debilitó. Aun así, algunos discursos apuntan a un escenario distinto al que se cree, asegurando que la pareja se encuentra separada desde hace años, y solo se muestran de la mano de cara a la galería porque son conscientes de que separados no tendrían el mismo éxito.

Se trata de una reflexión de Tom Bower, periodista del diario británico The Mirror, que asegura en su libro La casa Beckham: dinero, sexo y poder que el matrimonio lleva separado desde 2016: “Mantienen una relación de negocios a distancia”. Según cuenta, David Beckham está en los Estados Unidos, al frente del equipo del Inter de Miami, y su esposa en Londres, dedicada a su firma de moda. Una imagen que contrasta de lleno con el ya mencionado documental familiar de Netflix, en el que ambos derrochan complicidad, o con la imagen que dio la vuelta al mundo hace unos meses del exfutbolista sacando a caballito a su mujer de la fiesta de su 50 cumpleaños, que celebraron en un exclusivo club de la capital británica. “No importa cuánto lo ocultes, las cosas siempre salen a la luz”, afirma la fuente.

“ No pueden ocultar sus vidas separadas, pero estuvieron unidos para apoyar su marca ”, asegura. El exfutbolista, ya habló de este tipo de rumores hace un año en una entrevista radiofónica. Garantizó que no sigue casado con su mujer por conveniencia, ni mucho menos por seguir manteniendo una marca familiar muy rentable, de la que ya participan sus tres hijos mayores. “¿La gente habla de que seguimos juntos para mantener nuestra marca? Por supuesto que no. Seguimos juntos porque nos queremos. Seguimos juntos porque tenemos cuatro hijos maravillosos”, dijo Beckham en el programa de BBC Radio 4 Desert Island Discs.

El matrimonio celebró el jueves 4 de julio sus bodas de plata y David solo se arrepiente de una cosa: que uno de los estilismos de su enlace fueran dos trajes a conjunto en color lila. El exjugador del Manchester United confesó en varias ocasiones que al lucir ese traje se parecía a un personaje de Tonto y retonto, una opinión que choca de lleno con su actual esposa: “En ese momento me pareció muy buena idea. De verdad nos lo pareció. Creo que había mucha ingenuidad. No sabíamos de moda. Simplemente, nos estábamos divirtiendo”.

Aunque todo lo que gire en torno a David y a Victoria Beckham sea excéntrico y a veces roce el mal gusto, siendo una de las parejas más famosas del mundo se han hecho con un imperio multimillonario que ahora delegan en sus cuatro futuros herederos, Brooklin (25 años), Romeo (21), Cruz (19) y Harper (12). “Mi mayor logro en la vida son mis hijos. Gracias, Victoria, por darme a estas personas increíbles a las que amar. Siempre recuerden lo mucho que papá les ama”, reza una de las últimas publicaciones de David Beckham en Instagram.

