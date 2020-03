El importante mensaje de Fede Bal: "Hay que seguir donando sangre porque salva vidas" Crédito: Instagram

24 de marzo de 2020 • 22:22

En este momento, en el cual el país entero une fuerzas para cuidar la salud de todos, Federico Bal utilizó sus redes sociales para brindar un importante mensaje. El actor, quien a principios de mes contó que tiene cáncer intestinal, hizo un llamado a sus seguidores para que sigan donando sangre, ya que debido a la cuarentena bajaron mucho las reservas de los bancos.

"¡Importante! Se tiene que seguir donando sangre. No podemos olvidarnos de los pacientes que están en proceso de operaciones, transplantes y tratamientos", escribió en su cuenta de Twitter, replicando un mensaje de la Fundación Hemocentro, donde figuraba un link con los centros de hemoterapia de todo el país.

Desde esa cuenta, también compartieron un video de Fede donde pide a todos que sigan yendo a los centros indicados porque se necesitan dadores. "Hola amigos, ¿cómo están? Acá estoy en cuarentena, como seguramente ustedes también. Tienen que respetar la cuarentena, tienen que quedarse en sus casas, pero hay algo que quiero contarles. Esto es algo importante. Hace poquito hablé con mi médico, el doctor Huertas, del Instituto Fleming, donde voy a realizar mi tratamiento y mi proceso. Él me comentó algo que está pasando, que es grave y es bueno que tenga luz", comienza diciendo.

"Con todo el tema de la pandemia, del coronavirus, de la gente que tiene miedo y de lo que dijo el Presidente de quedarse en casa, que hay que respetarlo, hubo muy pocas donaciones de sangre, bajaron al 20% los bancos. Las operaciones que no son de riesgo pueden esperar, pero las de riesgo, las operaciones de cáncer o las quimioterapias, necesitan de sangre y está muy, muy bajo el porcentaje de donación. Hoy es bueno quedarte en tu casa, tenés que hacerlo, pero también tenés que donar sangre", pidió.

"Así que no tengas miedo de contagiarte nada. Tenés que llamar a los servicios de hemoterapia y tenés que seguir donando sangre porque hay pacientes que no pueden esperar, hay otras cosas que también son graves además del coronavirus. Seguí en casa, no rompas la cuarentena, pero llamá y anotate porque donar sangre salva vidas".