El incidente escatológico que dejó sin palabras a Gwyneth Paltrow y se convirtió en la comidilla de los ricos y famosos de Hollywood

La semana pasada, el escándalo estalló subrepciciamente, cuando el boletín informativo especializado en chismes de los ricos y famosos, que se envía por mail, lo incluyó entre sus historias. Por supuesto que el asunto, con todos los condimentos necesarios para convertirse en historia viral: una superestrella, una fiesta inolvidable, un accidente escatológico, una sustancia “de moda” entre los poderosos y una cobarde huida . Precisamente por eso, no tardó en llegar a las redes. Este viernes, los datos terminaron de completarse y la información llegó finalmente a todos los medios.

“La historia cuenta que un reciente huésped de Gwynet Paltrow se c... catastróficamente en la cama mientras estaba allí y luego huyó de regreso a la ciudad antes de tener que enfrentar las consecuencias”, revelaba el primer informe, que ubicaba la acción en la lujosa mansión que la actriz y empresaria posee en los Hamptons, y afirmaba que “la diarrea fue inducida por el consumo de Ozempic”, un medicamento para tratar la diabetes que varias celebridades estadounidenses reconocen haber consumido para bajar de peso.

Gwyneth Paltrow celebraba una fiesta en su casa en los Hamptons cuando ocurrió el desagradable incidente GETTY IMAGES

Además, el informe revelaba que el escándalo se había convertido en “el tema de conversación favorito de los anfitriones de los Hamptons” y aseguraba que “la diarrea provocada por Ozempic se está convirtiendo en un tema de conversación muy candente entre los anfitriones de allí, porque muchos de sus invitados están utilizando esta medicación. “Por eso se espera que las lavanderías estén completamente reservadas a partir del 4 de julio”, ironizaba la publicación.

Ahora, Daily Mail reveló quién es el poderoso y misterioso huésped que perdió el control de sus intestinos en una de las camas en la casa de la protagonista de Seven, pecados capitales. Según la publicación, el responsable detrás del mortificante incidente es el miembro de la alta sociedad y personalidad de los medios estadounidenses Derek Blasberg .

Testigos privilegiados del hecho le aseguraron a aquel medio que Blasberg, considerado como uno de los hombres mejor conectados en el mundo del espectáculo, usó como excusa el uso de aquel fármaco antes de huir cobardemente de la propiedad. “No fue por consumo de Ozempic. Eso es simplemente lo que le dijo a todo el mundo”, aseguró una fuente, que también explicó cómo fue que el hecho se filtró a los demás residentes de los Hamptons. “ Gwyneth se lo contó a Oprah Winfrey, Jerry y Jessica Seinfeld, y a Larry David. Es sorprendente cuánta gente conoce esta historia y cómo, sin embargo, se mantuvo alejada de los medios ”.

Las mismas fuentes especulan que el vínculo entre Blasberg y la socialité Dasha Zhukova puede haber ayudado a que la historia no trascendiera: la madre de su mejor amiga acaba de casarse con Rupert Murdoch, director ejecutivo y principal accionista de Fox News, The Sun, The Times y Fox.

Lo cierto es que Blasberg es -o fue- un asiduo visitante a la mansión de cinco habitaciones que Paltrow posee en Long Island, donde celebró su boda con Brad Falchuk. De hecho, en 2022, el experto en moda publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a la actriz, en el marco del festejo de cumpleaños número 50 de Gwyneth. Según descubrió Daily Mail, alguien intentó delatarlo en aquella publicación hace algunas semanas, comentando con una serie de emojis alusivos al incidente escatológico.

Blasberg es editor colaborador de Vanity Fair, Architectural Digest y varias ediciones internacionales de Vogue. También trabajó para The New York Times, WSJ Magazine, Elle, Women’s Wear Daily, Glamour y The London Sunday Times. Además de Paltrow y Zhukova, su círculo más cercano incluye a Karlie Kloss, Sienna Miller, Kendall Jenner y Demi Moore. En su fiesta de cumpleaños número 42, que se celebró en abril, estuvieron presentes estrellas de primera línea como Anne Hathaway, Kate Hudson, Jake Gyllenhaal y Andy Cohen, y el año anterior contó con las presencias de Jeff Bezos, Hailey Bieber y Leonardo DiCaprio.

El fármaco mencionado ganó relevancia entre los famosos cuando celebridades de la talla de Oprah, Elon Musk, Sharon Osbourne y Robbie Williams admitieron haberlo utilizado para bajar de peso. Ozempic, que normalmente se utiliza para tratar la diabetes, tiene como efecto secundario episodios de diarrea incontrolable en uno de cada 10 consumidores. La actriz Amy Schumer también contó que recurrió a ese medicamento 2022, pero reveló que tuvo que dejarlo, justamente, por sus efectos secundarios. “Yo fui una de esas personas que se sentía muy enferma”, reveló.

