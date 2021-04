El inesperado ataque que sufrió Miguel Ángel Silvestre en el rodaje de Sky Rojo

La serie de Netflix Sky Rojo, de los creadores de La casa papel, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, llegó a la plataforma de streaming el 19 de marzo, y se convirtió en un verdadero suceso, con un cast homogéneo en el que se luce la argentina Lali Espósito. El boom fue tal que se confirmó una segunda temporada para el 23 de julio, por lo cual los fanáticos no van a tener un período largo de espera.

Debido al éxito, sus protagonistas continúan haciendo promoción de la serie, y una de sus figuras, el español Miguel Ángel Silvestre, quien interpreta a Moisés, brindó una entrevista en la que recordó un momento del rodaje en el que fue atacado por un perro en el que había depositado su confianza para una secuencia.

“Yo pedí conocer a los perros que pasea Moisés”, comienza diciendo el actor en el video difundido por Netflix. “De hecho, en una escena, mi personaje tiene que conocer de a poco a uno, y le empieza a hablar”, añadió. Silvestre se refiere a la escena en la que Moisés encuentra al canino en una carretera, se baja de la camioneta junto a Coral (Verónica Sánchez) y busca ganarse su confianza para llevarlo a su casa.

Miguel Ángel Silvestre recuerda una anécdota de Sky Rojo - Fuente: Netflix

“Imagínate que para un perro, si ve que te le acercas despacio piensa que lo vas a atacar, y me acuerdo que tenía esa escena, llega el adiestrador de perros, y le pregunto cuál recojo, y me dice ‘este, es un perro de agua’, que son muy desconfiados y tienen mucha energía”, prosiguió el actor con su relato. “‘¿Me va a morder?’, le pregunté, y me dijo ‘no creo’, y a los diez minutos de rodar pedí premios para darle y jugar, y cuando lo tomo en brazos y le estoy diciendo mi texto al personaje de Coral con el perro cerca, me tira un mordisco y tuvimos que cortar”, contó Silvestre.

Trailer de Sky Rojo - Fuente: Netflix

Si bien el ataque no le provocó heridas, el actor se asustó y pidió si podían darle otro perro para actuar. “Una chica llegó con uno al que le faltaba una patita, y yo quería quedármelo pero era especial para ella; si hubiese podido, me lo quedaba conmigo”, reveló el exSense8, quien fue recientemente involucrado con Espósito.

En plena promoción de Sky Rojo, ambos fueron juntos a El Hormiguero, programa de televisión de Antena 3, y el español le dedicó unas palabras muy efusivas a la artista. “Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo es que creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado”, dijo Silvestre.

LA NACION