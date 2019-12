Fabián protagonizó un video que debido a su sensibilidad, se volvió tendencia. Mica Viciconte grabó la escena y lo escrachó en sus historias de Instagram.

El video menos pensado: Fabián Cubero llorando. ¿La autora? su propia novia, Micaela Viciconte. Todo comenzó el domingo por la tarde cuando la pareja decidió hacer una maratón de películas en casa para sobrellevar la tarde de lluvias en Carlos Paz, donde están instalados para la temporada de verano.

Aparentemente, la jornada inició con con la Era Del Hielo. Horas más tarde, el género cambió y optaron por el El Gladiador. Lo que Mica nunca imaginó era que el futbolista se iba a emocionar con el clásico del 2000.

Mica Viciconte mostró el lado sensible de Cubero y las redes explotaron - Fuente: Instagram 00:23

Video

"No puedo creer que estés llorando amor, es un montón" le dice Mica a Cubero en una historia de Instagram mientras él se seca las lágrimas e intenta arrojar una sonrisa tímida.

"Es el Gladiador", apenas se le escucha decir a Fabián en modo de defensa. Asimismo, la rubia no quiso detenerse con la "tierna burla" e insistió: "¿De verdad"?, lanzó entre risas.

"Y sí, es Gladiador. ¿Quién no se emociona?", insistió entre lágrimas de emoción y el silencio de Mica se adueñó del video. Las historias no pasaron por alto y generó cataratas de reacciones en Twitter entorno al ex de Nicole Neumann.

"Fabián Cubero somos todos", "El que no lloró con gladiador no tiene corazón", "Lo re banco a Cubero, peliculón Gladiador", fueron algunas de los comentarios que generaron tendencia en Twitter. Incluso el mismo Fabián Cubero se subió a las repercusiones y le replicó a su novia: "Vos no entendés nada" (entre emojis de risa).