El llanto de Floppy Tesouro al hablar de su separación y de cómo se lo dirá a su hija

Esta semana Floppy Tesouro se desempeña como panelista de Los ángeles de la mañana, en eltrece. Allí aprovechó para dar detalles de su separación de Rodrigo Fernández Prieto. “Me separé porque ya no funcionaba. El año pasado nos sucedió lo mismo y nos dimos una oportunidad como pareja y familia pero no pudo ser. Me quedo con eso, que lo intentamos”, contó la vedette y agregó: “Nos llevamos muy bien, porque lo más importante para los dos es nuestra hija Moorea. Tenemos un buen vínculo”.

Floppy contó que con Rodrigo tomaron la decisión de separarse en diciembre pasado, pero que de todos modos pasaron Navidad juntos porque aún no se lo habían contado a la nena. De hecho Moorea sigue sin conocer la decisión de sus padres. Luego, Tesouro se emocionó al narrar cómo será el momento en el que le contarán a la pequeña que sus padres han decidido separarse. “Cuando Rodri vuelva vamos a decírselo a la nena, y a decidir dónde vamos a vivir. Yo quisiera un espacio para empezar de nuevo, porque mi casa es divina pero trae muchos recuerdos. No queremos que la nena sufra. No saben lo difícil que es comunicarle a una nena tan chiquita que no puede entender. Sabe que algo está pasando, pero no puedo decírselo sola. Vamos a sentarnos y hablar con ella, tiempo al tiempo. Le vamos a decir que papá y mamá van a volver a ser amigos. Ahora todos los días me pregunta cuándo viene el padre y por qué no fuimos a Panamá con él. Lo bueno es que nos llevamos bien y vamos a fluir y ella no va a vivir malas situaciones”, dijo enjugándose algunas lágrimas.

Con respecto al divorcio, Floppy contó que aún no está en trámite. “No está iniciado y por ahora no lo vamos a hacer. Eso va a pasar cuando uno de los dos forme pareja, aunque es una separación definitiva porque ya nos dimos la oportunidad de que la pareja funcionara y no sucedió. No me divorcio por dinero porque no soy así. Es todo muy reciente y recién se lo vamos a comunicar a nuestra hija”.

Tesouro contó que la decisión de separarse llegó tras un largo período de conversaciones. “Fueron muchos meses de charlas. Nos llevamos bien, nunca discutimos, quizá una vez en cinco años. Rodri no discute, yo discuto sola. Lo que pasó es que la relación se fue enfriando, desgastando. En el 2020 nos distanciamos mucho, cada uno con su trabajo, los dos un poco desbordados con eso y hubo meses que me sentía un poco sola. Yo soy más compañera y él es más independiente. Si rescato algo es que me dejo ser siempre, no cualquiera disfruta del crecimiento de su pareja. Fueron meses difíciles y un día me senté, le planteé lo que me pasaba y con mucho dolor asumimos lo que estaba sucediendo. La primera vez que nos pasó, se resistió y esta vez entendió. Me dijo que soy la mujer de su vida, pero vamos por caminos diferentes. Yo necesito un compañero de vida y eso no lo negocio. A él le cuesta el vínculo de pareja, es amiguero, le gusta estar en grupo y ese fue el problema, que no encontramos el equilibrio. Yo maduré un montón este año y quizá él no”.

El rumor de una relación entre Rodrigo y Silvina Luna fue desmentido de plano por la ahora panelista de Los ángeles de la mañana. “Es mentira, ellos son muy amigos desde hace muchos años. Soy re celosa pero no de esto porque son amigos de antes de conocerme a mí. Si el día de mañana el decide formar pareja con Silvina o quien le plazca, yo voy a ser feliz porque quiero que él sea feliz. Hoy no pasa y doy fe de eso. Soy buena pero no soy boba. Silvina tiene muy buen vínculo conmigo y siempre fue respetuosa”.

LA NACION