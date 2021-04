El llanto desconsolado de Uma, la hija de Amalia Granata, por la suspensión de las clases presenciales

Amalia Granata mostró el desgarrador audio que recibió de su hija, Uma, minutos después de escuchar el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la suspensión de clases presenciales por 15 días. La niña de 12 años quebró en llanto cuando supo que no asistirá a la escuela por dos semanas, y acudió a su madre para expresar su impotencia. La diputada por Santa Fe compartió el mensaje de voz y volvió a arremeter contra la medida restrictiva tomada por el Gobierno Nacional ante la emergencia de la pandemia de coronavirus.

En Los ángeles de la mañana (eltrece) difundieron la grabación de la hija de Granata. En el audio se la escucha con la voz entrecortada decirle a la legisladora: “Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta”. A pura congoja, la niña agregó: “Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana”.

Amalia Granata mostró el audio del llanto desconsolado de su hija Uma por la suspensión de clases presenciales - Fuente: eltrece

“Mamá, ¿por qué siempre a mí?”, remató la preadolescente, nacida durante la relación anterior de la diputada con Cristian “El Ogro” Fabbiani. Minutos después de salir a la luz el mensaje de voz de Uma, Granata habló a través de una videollamada en el mismo programa: “Dudé mucho en exponer este audio porque es privado; yo ayer (por el miércoles) estaba en la ruta volviendo de Santa Fe cuando lo recibo y me generó muchísimo dolor”.

“Es para que entiendan lo que están generando en los chicos. Solo los padres que ya pasamos por esto todo el año pasado sabemos el daño psicológico que les causa a nuestros hijos no ir a la escuela”, sentenció. Cabe agregar que Uma cumplirá 13 años la próxima semana, y esto la angustió aún más, porque no podrá celebrarlo junto a sus amigos.

El miércoles por la noche la diputada expresó su indignación en Twitter y ya había anticipado su postura sobre las nuevas medidas: “En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro”.

Amalia Granata contó que tuvo que contener el llanto de su hija por la suspensión de clases presenciales Instagram

“Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República”, agregó. Y cerró, refiriéndose al Presidente: “No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo”.

LA NACION