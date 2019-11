El actor chileno hizo un posteo recordando su infancia Crédito: Instagram

Benjamín Vicuña publicó un emotivo posteo en el día de su cumpleaños. El actor chileno celebra hoy sus 41 años y eligió escribir un mensaje a todos sus seguidores junto con una foto de su infancia. "Aquél chico sigue intacto, aprendiendo de la vida y buscando el camino", escribió nostálgico.

"Desayuno con mi madre y me cuenta una vez más cómo nací y a qué hora. Me cuenta que me debieron operar a las tres semanas y que ella y sus amigas cuidaron de mí. Me habla de un niño tímido y mamón", rememora Vicuña en las primera líneas de su texto.

El actor está instalado en su país natal a raíz de un compromiso laboral, razón por la cual este cumpleaños lo encuentra rodeado de su familia. Además aprovechó la oportunidad virtual para referirse también a la crisis social que estalló allí hace más de un mes : "Hoy cumplo 41 años en un Chile que despertó, como yo". Luego agrega: "Me ubico en ese relato de mi madre y me abrazo. Abrazo ese espíritu de guerrero que me tiene de pie y que me invita a no temer el futuro".

Para concluir, Vicuña hizo un paralelismo entre aquél pequeño de la imagen -donde se nota el claro parecido con sus tres hijos, fruto de su amor con Pampita Ardohain- y el hombre en que se convirtió: "El niño sigue intacto, aprendiendo de la vida y buscando el camino. El niño libre que no le teme a la noche ni al viejo del saco. Ese soy yo, el mismo que hace 41 años entró en escena".

Cabe agregar, que hace algunas unas horas, a pesar de la confirmación de la separación, la China Suárez le dedicó al actor chileno una felicitación virtual. " Feliz cumple. Padre cariñoso, presente y paciente", en una historia de Instagram, acompañada con una imagen de él y su hija Magnolia.