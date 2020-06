Después de las declaraciones de Lola, Diego Latorre le dedicó un mensaje a su familia en sus redes sociales Fuente: LA NACION

El sábado por la noche, invitada a PH: Podemos Hablar , Lola Latorre confesó ante las cámaras que todavía sigue enojada con su papá , Diego Latorre , por haberle sido infiel a su madre y el escándalo mediático que se originó alrededor de ello.

"Papá siempre fue un ídolo para mí, y todo eso fue lo peor que me podría haber pasado. Hoy en día me cuesta un montón la relación. No tengo una buena relación con él, pero intento cada día tratar de olvidarme y superar eso que me cuesta", expresó entre lágrimas la joven. "Yo amo a mí papá, pero me rompió el corazón y hoy en día sigo enojada, frustrada. Hay días en que estoy re bien, lo miro, me acuerdo y digo: 'No'. Sé que es bueno dar segundas oportunidades, pero me cuesta", agregó.

Unas horas después, y en pleno Día del padre, el exjugador de fútbol subió a su cuenta de Instagram una foto de su mujer, Yanina Latorre y sus dos hijos con un mensaje de amor para ellos. "Siempre voy a cuidarlos y acompañarlos. Los amo mucho", escribió Diego.

Por su parte, hoy en Los ángeles de la mañana , Yanina también se refirió a las palabras de Lola y el impacto que tuvieron en el hogar. "A Diego lo angustia esto, es un proceso que le cuesta un montón y tiene que tratar de llevar adelante. Yo lo ayudé en todo y lo voy a seguir ayudando, porque saben que lo defendí como una leona, pero en esto no. Cada uno elige como vivir, y cuando uno se manda una cagada tiene que saber las consecuencias. A mi un polvo no me preocupa, yo no soy celosa ni compito con estupideces, pero tenés que saber que podés joder a un hijo", dijo tratando de contener las lágrimas.

"Lo único que no le perdono, ni le voy a perdonar nunca y lo digo de verdad, es que Lola diga que su papá le rompió el corazón. Hay cosas que no se perdonan, y yo lo amo con toda mi alma, pero esto no", aseguró tajante. "Igualmente Diego tampoco se lo va a perdonar nunca".

"Para mi la palabra de mi papá siempre fue muy fuerte, me gustaban sus consejos y yo hablaba con él porque lo que me decía me llegaba más al corazón. Cuando hizo eso es como que me sentí traicionada, no sé por que. No dudo del amor que tiene por sus hijos, pero ese ídolo que yo tenía se me cayó y todavía no pude recuperar la relación que tenía con él", había dicho Lola el sábado. "Con el tiempo, eso se fue sanando, yo fui entendiendo muchas cosas también. Es algo que me cuesta, lo recuerdo todos los días porque todavía no se me fue ese dolor. A veces me agarran momentos de bronca, pero sé que es cuestión de tiempo".