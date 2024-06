El motivo por el que Jimena Monteverde no estuvo en La noche de Mirtha y la advertencia de la diva a su reemplazo

Escuchar

La mesa de Mirtha Legrand tuvo el sábado por la noche una llamativa ausencia: Jimena Monteverde, su clásica cocinera, no estuvo allí para complacer a la diva con sus creaciones culinarias. Luego de revelar el verdadero motivo por el cual la chef no fue de la partida, la Chiqui presentó a Coco Carreño, su reemplazo temporal, y lo recibió con una contundente advertencia. “Se tiene que esmerar usted”, lo presionó.

“Adelante Coco, que hoy no está Jimenita”, presentó apenas arrancó el segmento de la cena la conductora. De inmediato Carreño, quien además de tener una extensa carrera en el mundo culinario y en la televisión, es compañero de trabajo y muy amigo de Monteverde -comparten pantalla en Escuela de cocina, todos los días por El Nueve-, ingresó al estudio con un plato en la mano, que apoyó frente a Legrand luego de soltar varios halagos.

“Encantado, un placer enorme estar acá en tu mesa. Un honor, de verdad”, fue lo primero que dijo el chef, y cuando se dispuso a explicar su presencia, Mirtha lo interrumpió. “¿Jimena saben dónde está?”, preguntó al público. “En el Vaticano. Con su santidad está”, reveló. ”Se fue a cocinar al Vaticano”, completó la información Carreño.

Luego de la introducción, Mirtha dio el pie para que Coco le explique a los invitados y al público el menú de la noche. “A ver qué tenemos de rico”, consultó. Luego de la detallada descripción del cocinero, la diva lo apuró. “Se tiene que esmerar usted”, disparó con la mirada clavada en el reemplazo de Monteverde. “Sí, porque la vara la dejó muy alta Jimena”, alcanzó a decir Carreño, y aprovechó el momento para invitar a Mirtha a su local, Coco Café. “Cuando quiera, sé que le gusta lo dulce, la espero”, se despidió.

El menú con el que agasajó Legrand al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a los periodistas Adrián Ventura y Laura Di Marco y al historiador Daniel Balmaceda estuvo compuesto por un strudel con queso, ricota y zapallo como entrada; un goulash con spaetzel de dos colores como plato principal y de postre un crumble de manzana con helado de jengibre.

Coco Carreño tomó la posta de Jimena Monteverde StoryLab

Amor por la cocina

Según reveló en una entrevista que le concedió a la revista ¡HOLA!, Sebastián Agost Carreño -su nombre completo- heredó la pasión por la cocina de su nonna Carmela. Séptimo hijo de un matrimonio de médicos, pasaba las tardes con ella cuando era chico.

“Me dejaba ver en tele Las manos mágicas y El Zorro, pero después la tenía que ayudar en la cocina. Yo veía el trabajo que significaba cocinar, pero también la felicidad en la cara de mi familia cuando llegaban a comer. La misma felicidad que veo ahora en la gente que come en mi restaurante, eso da mucho placer. Cuando terminé el secundario les dije a mis viejos que quería estudiar cocina. ¡Casi se desmayan! Todos mis hermanos habían elegido carreras más tradicionales. Me acuerdo de que mi papá me miró y me dijo: ‘¿Realmente querés pasar toda tu vida con olor a ajo y cebolla?’. Mi respuesta fue ‘sí’”, repasó.

Coco Agost Carreño y Jimena Monteverde trabajan juntos

Luego de estudiar con personalidades del mundo de la gastronomía como Alicia Berger, Osvaldo Gross y Maurice Lacharme, Carreño viajó a Francia para formarse en la prestigiosa Escuela de Pâtisserie Cordon Bleu de París. Cuando volvió, una productora lo convocó para formar parte del programa Todo dulce con Maru Botana, en Utilísima. Así arrancó su carrera en los medios.

Hoy, además de llevar las riendas de su local en Palermo, Coco es parte de Escuela de cocina, el magazine gastronómico de El Nueve. El ciclo, una producción de Kuarzo Entertainment, cuenta con la conducción de Monteverde. Además de Carreño, forman parte del equipo Paco Almeida y la pastelera Mariana Corbetta. La propuesta incluye noticias del mundo del espectáculo a cargo del periodista Javier Ponzone, la locución de Nicolás Mereles y un móvil conducido por Renzo Berecoechea.

El look de Mirtha, “una alhaja”

El brillante look de Mirtha, a puro plateado StoryLab

Mirtha sorprendió la noche del sábado con un look impactante: la diva apareció en escena enfundada en un vestido blanco de mangas largas íntegramente bordado en plata de Iara. “Una alhaja”, destacó al compartir el outfit de la noche. Además, llevó en el cuello un enorme echarpe gris con volados y joyas haciendo juego.

