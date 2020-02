César Zambrano aseguró que la actriz arremetió contra su moto y declaró sentirse "indignado" por la versión que dio Prandi sobre el choque Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 16:23

En la madrugada del martes, Julieta Prandi estuvo involucrada en un siniestro vial en Villa Carlos Paz, cuando regresaba de la entrega de los premios Carlos. La actriz iba manejando un Chevrolet Cruze cuando chocó la parte trasera de una moto que iba delante de ella y en la que viajaban un hombre de 60 años llamado César Zambrano, y su hija, de 25. El episodio se produjo en la intersección de las calles Alberdi y San Martín.

La fiscal de la causa, Jorgelina Gomez, expresó ayer en comunicación con Cadena 3 que la motocicleta estaba "estacionada" y que habría sido impactada por el vehículo. "Si bien hay politraumatismos graves se debe determinar si estamos en presencia de lesiones leves o graves. Si son graves interviene la fiscalía de oficio, y si son leves es necesario que las partes procedan a las denuncias penales correspondientes", añadió.

El motociclista que protagonizó un choque con Julieta Prandi desmiente a la actriz - Fuente: Involucrados - América 01:20

Video

La versión del motociclista

El motociclista involucrado en el choque brindó su versión de los hechos, tras sentirse "indignado" por el relato que Prandi brindó ayer . Zambrano, quien manejaba la moto, habló con el programa de América, Involucrados, para que se conozca su testimonio.

"A las 11 de la noche, estábamos parados porque había luz roja. Yo manejaba la moto con mi hija, estaba de espaldas, con el guiño hacia la derecha porque iba a doblar en Alvear y San Martín, pero la señora nos arremetió y nos botó. Los transeúntes nos ayudaron. Pero no me di cuenta en qué momento [Prandi] habrá bajado", manifestó.

Asimismo, Zambrano contó que tiene una quemadura en el brazo y rasguños, mientras que su hija presenta golpes en la rodilla izquierda. "Estoy indignado con la señora porque no dice la verdad. Yo estaba solo con la luz roja, no había ningún auto. Ella vino por la parte posterior y nos invistió a nosotros", relató, y añadió que no busca dinero sino que Prandi "se haga cargo de lo que pasó", y de los efectos colaterales.

"La moto es el medio de transporte que yo uso, y ahora está en el corralón. Yo soy el afectado y tengo que pagar para sacarla. Ella tiene que decir las cosas como pasaron. Hay versiones de que ella estaba con el teléfono que se distrajo, que el taco de sus zapatos se enganchó. Hay muchas versiones. La señora tiene que decir la verdad", concluyó el hombre, visiblemente indignado.

La versión de Prandi

En diálogo con LA NACION, Prandi había asegurado que el choque ocurrió cuando ella estaba frenando en un semáforo, que la motocicleta "apareció de golpe", y que un oficial de tránsito fue testigo del hecho. "Él vio todo y hasta me dijo que la moto estaba circulando mal por la derecha", le contó la actriz de Atrapados en el museo a este medio.

"No sé si la moto apareció de golpe o estaba sin luces. La realidad es que la toqué muy levemente y las dos personas que estaban en la moto cayeron. Entonces me bajé del auto y por supuesto pregunté cómo estaban, llamamos a la ambulancia, no los vi lastimados y me dispuse a seguir el protocolo como hay que hacer. Me dispuse a ir a la comisaría y al hospital", relató, y aclaró que nunca se distrajo mirando el celular, como había trascendido en un principio.