El músico francés que fue yerno de Marcelo Mastroianni y Catherine Deneuve, amigo de Gustavo Cerati y es fanático de Buenos Aires: “Amo vivir en Villa Crespo”

Benjamin Biolay regresó a Argentina para grabar con artistas locales y volver a presentarse en vivo; el curioso derrotero de un cantante que pasa del jazz al pop para generar un sonido propio

Este sábado, Niceto Club será el espacio que cobijará a su nuevo show, aunque no se trata de una presencia extrapolada. Benjamin Biolay juega de local en Argentina . El músico y compositor francés mantiene un vínculo estrecho con nuestro país que se fundamenta, no solo en los fans del “fin del mundo” que siguen su obra, sino también en sus permanentes visitas que han incluido una permanencia prolongada en Buenos Aires hace algún tiempo.

“Esta ciudad se parece mucho a Francia, también a Italia y a Latinoamérica”, sostiene ni bien comienza la charla con LA NACIÓN. “ Mi amor por Buenos Aires es muy difícil de definir, a mi país llegan muchos argentinos y, acá, mi relación con los músicos es de una intimidad real ”, revela.

El artista no concibe su faceta de cantante escindida de su oficio de músico y compositor pilar camacho

En 2016 dio a conocer su disco Palermo Hollywood y un año después vio la luz Volver, materiales donde plasmó, definitivamente, su pasión por estas tierras y que le permitieron compartir estudio con talentos rioplatenses como Alika, Illya Kuryaki and the Valderramas y Miss Bolivia.

-¿Existe algún lugar puntual de Buenos Aires con el que experimentes una gran conexión?

-Cuando estoy en esta ciudad, amo vivir en Villa Crespo , un barrio que quiero mucho, me encanta el asador de Atlanta y me gusta caminar, observar la arquitectura.

Nació hace 51 años en Villefranche-sur-Saône. Hijo de un clarinetista aficionado, heredó de su padre la inclinación por la música. Desde niño tocaba la tuba y el violonchelo, razón por la cual, sus padres lo inscribieron en el conservatorio de Lyon, la ciudad más importante cercana a su pueblo. Buscando nuevos horizontes y progresar en lo suyo, en la década del noventa, París fue el destino que lo cobijó para poder desarrollar una carrera musical que, rápidamente, se irradiaría al mundo. Multifacético, en 2004, luego de componer algunas bandas de sonidos para diversas películas, debutó como actor en el film Pourquoi (pas) le Brésil.

Familia estelar

Además de sus cualidades artísticas, Benjamin Biolay también cobró notoriedad internacional por haber sido el marido de Chiara Mastroianni, hija de Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni . Además, el músico es el hermano de la cantante Coralie Clément, cuyos dos discos ha escrito y producido.

-¿Te incomoda que recurrentemente se te pregunte por tu ex Chiara Mastroianni?

-No, estoy muy orgulloso de Chiara, es una gran madre y sus padres han sido increíbles. Tenemos una vida juntos como familia.

Cuando, en 2002, Biolay concretó su relación con la actriz francoitaliana, su padre hacía seis años que había fallecido. “No lo he conocido como familia, pero me lo he cruzado a Marcello (Mastroianni) en una oportunidad, antes de conocer a Chiara”.

-¿Te has enamorado en Buenos Aires?

-Estoy enamorado de la música, las canciones son mis mujeres.

Sale del paso airoso, pero algún que otro amor lo ha anclado aún más a su cercanía con el Río de la Plata, distanciándolo ocasionalmente de los puentes que cruzan el Sena.

Benjamin Biolay en el estudio de Villa Ortúzar donde ensaya con vistas a su concierto del próximo sábado en Buenos Aires pilar camacho

Próceres argentinos

-¿Con qué estilo de música local te sentís interpelado especialmente?

-Me gusta el rock nacional, tengo amigos que me han hecho conocer a (Luis Alberto) Spinetta, Charly (García) o Gustavo Cerati, también me atrae la música urbana, aunque, cuando estuve en Argentina por primera vez, hace unos diez años, no había reggaetón, Buenos Aires era una ciudad del rock, pero hoy hay otras músicas.

-¿Tuviste trato con los músicos que mencionás?

- Conocí muy bien a Gustavo (Cerati) , pero lamentablemente falleció.

-¿Qué relación tenían?

-Él estuvo en mi primer show en Niceto y había un proyecto de hacer una canción juntos, pero no se dio.

En el concierto que brindará este sábado, la banda que acompañará al artista estará conformada por Fernando Samalea (batería), Nath Cabrera (bajo), Gimena Álvarez Cela (teclados), Nana Arguen y Tuten Mapu (guitarras). “Será un show con amigos, de canciones de toda mi vida, no sólo de mi último álbum. Es un honor tocar acá, es la cuarta o quinta vez que haré un recital en Buenos Aires”.

-Entiendo que la calificación de “amigos” está relacionada con tu vínculo con los espectadores, pero, seguramente, también con artistas invitados que te acompañarán en el show. ¿Podés adelantar algún nombre?

-Sí, claro, el público es amigo, pero también puede ser un enemigo si el show es malo .

Reconocido es el fervor del público latino, especialmente el argentino, a la hora de acercarse afectuosamente a sus artistas y de establecer un vínculo estrecho con aquellas figuras extranjeras a las que hace sentir que juegan de local: “ Para mí no hay diferencia en tocar en Argentina o en Francia, pero aquí siento que hay una especie de amor entre los artistas y el público y me gusta mucho el ´ruido´ que hace la gente en los conciertos ”. El ´ruido´ es una buena forma de definir al bullicio que suelen acompañar a los shows. Una salida semántica que encontró a mano. En lugar de “ruido” léase “expresividad”, una posible acepción.

Estilo

Benjamin Biolay es considerado el legítimo sucesor de la chanson francesa, en especial de Serge Gainsbourg, a partir de un estilo que hace dialogar el pop con el jazz y ciertos arreglos que atesoran una atmósfera sombría e intimista.

-Sos un artista multidisciplinario, lo cual requiere una gran formación.

-Esto en Argentina es muy habitual. Luis Alberto Spinetta tocaba la guitarra como un dios y también era un compositor importante. En mi caso, en mi manera de hacer música, necesito saber tocar, cuando compongo toco tanto guitarra como piano. Con la banda, encuentro el placer de cantar, pero soy un músico que toca instrumentos.

-¿Qué te inspira para componer?

-Mi vida, la vida de los otros... Es complicado definirlo, es algo mágico.

-¿En qué estás trabajando actualmente?

-Estoy grabando un nuevo álbum, así que aprovecharé mi estadía en Buenos Aires para grabar aquí y complementar lo que estoy haciendo en Francia. Como también soy un admirador de la música brasileña, me gusta mucho un artista como Toquinho, creo que el material tendrá mucho de Francia, Argentina y Brasil .

Para agendar: Benjamin Biolay en Argentina - sábado 9 de noviembre, a las 20, Niceto Club (Niceto Vega 5510, Palermo)

