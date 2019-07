La renuncia de Cinthia Fernández desata una inesperada pelea con su novio

La bailarina y panelista, en el ojo de la tormenta Fuente: Archivo

Explosiva como es, Cinthia Fernández mandó un mensaje de whatsapp a su grupo de trabajo para decir que renunciaba al "Súper Bailando". Su pareja en la vida y en el certamen, Matías Baclini, se enojó al leer el mensaje porque ella no tuvo la deferencia de avisarle primero. Ahora, la bailarina dice que no renuncia. Todos los protagonistas de este pequeño escándalo hablaron en Los ángeles de la mañana, por eltrece, y dieron su postura al respecto.

"Necesitamos tomar un café con Cinthia. No estamos diez porque renunció por whatsapp. Igual yo la amo y la voy a apoyar a mi manera pero ella tiene su camino y no me puede arrastrar", aseguró Martín. "Cinthia se bajó pero no coincido. Yo no me voy a bajar de un sueño. Si Marcelo Tinelli me acepta, me quedo. No entiendo por qué deja el Bailando. Es la gran pregunta. Tenemos una charla pendiente. Creo que todo es más simple de lo que parece. Si separamos a todas las personas, somos todas excelentes. A veces hay personas que no son compatibles para trabajar. No está mal no coincidir, es simplemente eso. Como pareja estábamos 11 puntos. Después de esto es obvio que hay cosas para hablar. Pero nos amamos y nos merecemos una charla. No concibo que no me lo haya dicho a mi primero lo que iba a hacer. Lo dijo en el grupo. Somos seres individuales y cada uno puede hacer lo que le parezca. La grandeza de Quique (Pérez, el coach que renunció) de dar un paso al costado, habla de lo buena persona que es".

Cinthia y su novio Matías en la pista del Bailando Crédito: Prensa Laflia

Por su parte, Cinthia dijo que lo suyo fue impulsivo. "Todo esto me hace mal y por eso me bajo. No renuncié pero dije lo que dije porque me angustié. No soporto que digan que dejé a alguien sin laburo y maltraté a una persona. Y eso dijo Quique. Es fácil pegarme".

También habló el coach y dio su punto de vista. "No coincidimos en los tiempo y en algunas formas de trabajar. Fue simplemente eso. Hablé con Cinthia, le dije qué era lo que pasaba. No me gustó que hablara de temas personales míos. No me sentí maltratado. Lo que sentí es que no podía darle al grupo lo que necesitaba y di un paso al costado. Fue una decisión mía", cerró Quique Pérez.

Ahora, el grupo tendrá que hablar primero antes de continuar o confirmar el paso al costado.