Lola contó en el piso con el apoyo de sus padres

Lola Latorre debutó anoche en el "Superbailando" y sorprendió a todos por su soltura. "Es una desfachatada y me siento muy orgullosa de mi hija", dijo mamá Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. Invitada al programa que conduce Ángel De Brito por eltrece, Lola contó: "Estando toda mi familia ahí, me sentí como en casa. Creo que me pusieron una vara re alta para ser la primera vez. Pero nos animamos a todo".

¿Por qué estaba la familia a pleno menos su novio?, quiso saber el conductor. "A mi novio no le gusta mucho el ambiente y se lo respeto. Es tímido y me quiere cuidar. Me apoya desde su casa y no me cambia que venga", explicó Lola.

Todos están muy atentos a la participación de "la nena" en el programa de Marcelo Tinelli, porque saben que Yanina tiene una de las lenguas más filosas de la televisión, y que no se calla nada. La pregunta del millón es si el jurado, los integrantes del BAR y también el público, estarán del lado de Lola o, por el contrario, se vengarán de su mamá a través de ella. Esta primera vez todo fluyó muy bien. Hasta papá Diego Latorre se mostró satisfecho. "Vine a ver a mi hija al piso porque se lo debía, quería acompañarla en un momento trascendental para ella. La vi bien, desinhibida, dispuesta a disfrutar", se relajó el exfutbolista. Y agregó: "Las devoluciones fueron respetuosas, creo que tuvieron en cuenta que es una chica de 18 años. Lo vi con criterio y muy bien".

Lola Latorre en su debut en el Superbailando 08:34

Yanina, como prometió, bajó varios cambios, se corrió a un costado y disfrutó como una mamá bien babosa. "Me llamó la atención que entrara bailando a la pista. Es una desfachatada. Me siento muy orgullosa de mi hija. Y voy a decir algo como madre y no como panelista: A Charlotte Caniggia la re ponderaron y estuvo linda su coreografía pero fueron a lo seguro. Si a Lola le ponés esa coreo se saca 29. Lola y su equipo apostaron, se jugaron. Hija: mira la coreo de Charlotte y sentite Eleonora Casano", redondeó Yanina.