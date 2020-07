La participante del Cantando 2020 se molestó al ser comparada con otros participantes Crédito: Captura de pantalla

Arrancó el Cantando 2020 y ya explotaron varios escándalos. El primero se vio ayer en la pista cuando Moria Casán intentó ningunear a Laurita Fernández en su rol de coconductora. Sin embargo, ese no fue el único. El arrepentimiento deKarina, la princesita (que debutó como jurado del certamen) sobre la nota que le puso a Carmen Barbieri y su compañero de canto, tras ver la actuación de Jey Mammon, desató el enojo de la capocómica quien esta mañana le contestó en Los ángeles de la mañana.

"¿Te fuiste conforme?", preguntó Ángel de Brito sin filtro ni bien arrancó la entrevista. "Sí, claro. No me asuste con el 7, yo fui a jugar. Imaginate si después de 44 años de profesión y de cantar en todos mis espectáculos, me voy a tomar esto en serio", respondió con cierta ironía.

Tras realizar un emotivo homenaje a Sergio Denis con el tema "Te quiero tanto", la artista explicó: "No fue fácil la canción porque cambia de tono todo el tiempo, pero yo me sentí muy cómoda y emocionada. Le mando un beso a Nora y a Carlos (los hermanos de Sergio) y a las hijas. Nora a cada rato me llama para agradecerme el respeto con el que hicimos este homenaje".

Sin embargo, Barbieri enseguida hizo referencia a la puntuación de Karina y a su posterior arrepentimiento. "¿A quién le regaló nota? Yo cuando fui jurado nunca comparaba. Se lo explico a Karina porque como es nueva y no entiende de esto. Yo fui jurado doce años, entonces le voy a explicar cómo es la historia. Vos cuando ves a alguien y te gusta y escuchás que no desafinó le ponés 8, 9, 10; lo que quieras. Si el que viene atrás te parece mejor, no te podés arrepentir y decir que le restarías la nota. A mí que me la reste si quiere, no tengo drama", lanzó furiosa.

"¿No estás contenta, no?", le preguntó Yanina Latorre apelando a la sinceridad de la actriz. "Yo estoy feliz. Si supieras lo triste que estuve durante cinco meses. Estoy tan agradecida a LaFlia que me hayan convocado. Necesito la plata, pero iría gratis. Para mí trabajar dignifica y me saca de la cabeza todos los problemas", remató conmovida.

La palabra de Nora, la hermana de Sergio Denis

Tras ver el homenaje que Barbieri le hizo en la pista a Sergio Denis, su hermana Nora expresó su agradecimiento en los medios: "Me gustó lo que hizo Carmen, ya me lo había anticipado. Estoy muy conmovida. Gracias a todos por recordarlo siempre", confesó en un audio enviado a Nosotros a la mañana.