El particular pedido de Natalie Portman para volver atrás

A lo largo de su carrera, Natalie Portman ha vivido en carne propia la presión que hay sobre las mujeres, no solo dentro de Hollywood, sino en el día a día. La actriz reconoció estar preocupada por esa necesidad constante de tener un aspecto perfecto que impone el mundo actual. En una charla con la revista Grazia, la estrella de 43 años afirmó que en la era de las redes sociales se ejerce una presión “extremadamente peligrosa” sobre las personas para que tengan un cuerpo perfecto .

Portman en los Globo de Oro 2024 MICHAEL TRAN - AFP

“Es muy difícil escapar de eso. Hay que bloquearlo todo lo posible porque es muy peligroso”, reflexionó la actriz, que ha puesto su cuerpo en juego para interpretar algunos papeles, como en El Cisne Negro, en donde bajó 10 kilos para ponerse en el rol de una bailarina.

El periodista inmediatamente quiso saber cómo hacía ella para escapar de esta presión. “ No estoy en las redes sociales y no leo nada de lo que se publica sobre mí ”, explicó Portman, que a pesar de no pasar mucho tiempo online tiene una cuenta de Instagram con 9 millones de seguidores.

Para protagonizar El cisne negro, la actriz tuvo que bajar 10 kilos Archivo

En medio de su análisis, la estrella de Hollywood dijo que, dentro de la industria, las mujeres se visten sin mucho carácter personal cuando tienen que desfilar por la alfombra roja. Que incluso, antes de que aparecieran los estilistas como reyes de la moda, las actrices solían tener “más estilo personal”.

“Cuando yo tenía veinte años no había estilistas. Cuando tenías que ir a un evento te ponías lo que te gustaba y no había tanta presión”, recordó. “Eso significaba que había más errores, pero podías tener un estilo más personal. Hoy siento que no hay tanta autoexpresión, porque hay alguien eligiendo las cosas por vos”, reflexionó. A pesar de las críticas, Portman tiene su propia estilista, Kate Young, quien también trabaja para Dior.

Natalie Portman en la alfombra roja de los Oscar Eric Gaillard - Reuters

La actriz, que tiene dos hijos, Aleph de 12 años y Amalia de 7, fruto de su relación con su exesposo Benjamin Millepied, reconoció que la maternidad la hizo postergar algunos aspectos estéticos de su vida y que hoy, que los chicos son mayores, tiene más tiempo para cuidarse, vestirse bien y maquillarse. “Cuando tenés niños muy pequeños y estás tratando de ver cómo sobrevivir el día, poder vestirte ya es todo un logro”, contó entre risas. “Ahora que son más grandes tengo tiempo para secarme el pelo, maquillarme, elegir una ropa bonita y no sentirme apurada todo el tiempo”.

¿Una mujer enamorada?

Luego de que la actriz terminara su relación con Millepied, el padre de sus dos hijos, quien le habría sido infiel, su vida amorosa se puso durante un tiempo en pausa. Sin embargo, en las últimas semanas, los rumores de un nuevo romance comenzaron a surgir en los medios.

En el mes de mayo, se la vio muy divertida junto al actor Paul Mescal en Londres. Ni bien la reconocieron, los fotógrafos no dudaron en retratar a la estrella con su nueva conquista. El encuentro tuvo lugar en el Bar 96 en Islington. Los actores, que se conocieron el año pasado cuando compartieron una producción especial para la revista de Estados Unidos Variety, parecían muy entretenidos mientras compartían un cigarrillo en la puerta del local.

Natalie Portman, de 42 años y recientemente divorciada, fue vista disfrutando de una noche con el actor irlandés de 28 años, Paul Mescal, en el norte de Londres Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

La buena onda entre los actores trascendió durante aquella nota de Variety. En esa oportunidad, Mescal se confesó admirador de la experimentada intérprete y la definió como una actriz “brillante”. “Si mi yo de la escuela de teatro supiera que estaría hablando contigo, ¡me pellizcaría muchas, muchas veces!”, le dijo en esa oportunidad. También elogió su actuación en Secretos de un escándalo, film en el que protagoniza una escena de sexo con Charles Melton, de 33 años.

Por su parte, Natalie felicitó a Paul por sus escenas con Andrew Scott en All of Us Strangers, y las describió como “muy calientes, pero también muy tiernas”.

