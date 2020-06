El pedido de Martín Bossi y su mamá Nélida al presidente Alberto Fernández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 01:10

Contra todo pronóstico, siendo uno de los que picó en punta a la hora de hacer videos virales, Martín Bossi se mantuvo bastante tranquilo durante la cuarentena. El actor eligió mayormente rescatar momentos divertidos de su paso por la tele, aunque cada tanto sorprende con alguna propuesta original. Y esta vez, de la mano de su mamá Nélida (que tiene un aire a Soledad Silveyra).

"Confinado hace noventa días vine a cuidar a mi mamá y tenemos una denuncia fuerte para hacer y vamos a hablar con usted, señor presidente", arrancaron madre e hijo mirando a cámara. "Soy Nélida Raquel Álvarez de Bossi. Yo soy 'running', y como estoy en provincia no puedo salir a correr porque me queda un poquito lejos ", le siguió el juego la señora. Y a partir de ahí, una sucesión de momentos divertidos, con poco guion pero mucha espontaneidad.

Siguió el actor: "O sea, no puedo llevarla a los bosques de Palermo, a tomarse el 51 por Pavón. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que le dejen correr en la vereda, un pique corto, un repiqueteo? Otro temita, mi mamá es profesora de pádel y de tenis, y no está pudiendo ejercer. Aparte iba a estar en el Bailando con Gabo Usandivaras, pero llamó el Chato (Prada) y la bajó. Así que no sé cómo hacemos con mi vieja. No se puede sostener esto".

Luego de mostrar una mesa con alcohol en gel, ketchup, salsa golf, al decir de Martín "todos los cuidados pertinentes", Nélida le manifestó su preocupación a Fernández: "Lo veo más pálido, está agotado. Aparte de eso no se cuida porque sale y la gente se le viene encima, a sacar las selfies ". Y de paso, se ocupó también de Axel Kicillof: "Somos vecinos, me parece un muchacho muy encantador pero el problema es que no le entiendo cuando habla".

El video terminó con un elogio a Ginés González García por su barbijo con el escudo de Racing, y con el artista mandando al frente a Nélida: " Para mi mamá, Ginés, Alberto y Kicillof son los Backstreet Boys. Son el Puma Rodríguez, Julio Iglesias y Palito Ortega . Cuando todo esto pase quiere sacarse una selfie con los tres".